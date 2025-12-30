Receptions- och servicepersonal
På Torsby Skidtunnel & Sportcenter möter vi dagligen gäster från hela världen. Anläggningen tar emot allt från elitidrottare och föreningar till motionärer, familjer och besökare som tränar, utvecklar sin teknik, söker en unik upplevelse eller en trivsam vistelse.
Skidtunneln drivs av Torsby kommun och verksamheten sker i nära samverkan med flera externa aktörer för att kunna erbjuda gästerna en komplett helhetsupplevelse. Torsby Skidtunnel & Sportcenter är ett Vasaloppscenter för skidor, cykel och löpning samt en Official Resort för det svenska längdlandslaget, vilket ställer höga krav på kvalitet, service och professionalitet i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vi söker receptions- och servicepersonal till Torsby Skidtunnel & Sportcenter. I denna roll är du ofta gästens första kontakt med anläggningen och en viktig ambassadör för verksamheten. Du har en central roll i att skapa en positiv helhetsupplevelse för våra gäster, samtidigt som du bidrar till att utveckla och stärka anläggningens service och kvalitet.
Arbetet är mycket varierande och ställer höga krav på engagemang, ansvarstagande och flexibilitet. Vi söker dig som har ett starkt driv, hög arbetsmoral och som vill vara med och ta Torsby Skidtunnel & Sportcenter till nästa nivå. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och trivs med att arbeta i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
I rollen förväntas du kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt, vara utåtriktad och serviceinriktad samt beredd att rycka in där verksamheten kräver det även när arbetet stundtals är fysiskt krävande.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på säsong och verksamhetens behov, men består huvudsakligen av:
* Dagligt arbete i receptionen, inklusive att besvara frågor, ta emot bokningar och hantera försäljning via telefon, digitala kanaler och över disk
* Kassahantering och administrativa rutiner
* Varuhantering
* Arbete med sociala medier och digital kommunikation
* Service- och underhållsarbete i skidtunnel, skjutbanor och isbana
* Aktivt arbete med värdskap och gästbemötande för att säkerställa hög service och kvalitetKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ett starkt driv, hög arbetsmoral och tar ansvar för ditt arbete
* Trivs med ett varierat arbete i högt tempo och kan ha många bollar i luften samtidigt
* Är utåtriktad, positiv och trygg i mötet med gäster och kollegor
* Är serviceinriktad och sätter alltid gästen i fokus
* Har god datavana samt erfarenhet av kassaarbete
* Har goda språkkunskaper i svenska och gärna ytterligare språk
* Är flexibel, stresstålig och lösningsorienterad
* Har förmåga och vilja att förstå olika människors behov
* Har ett genuint intresse för träning, idrott och besöksnäring
* Är villig att arbeta fysiskt när verksamheten kräver det
* Är beredd att vid behov arbeta extra
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är ett vikariat på grund av medarbetares studier och är tidsbegränsad till 2027-02-28. Det finns möjlighet till förlängning.
