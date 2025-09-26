Receptionist Vikariat
Meholmen Hotell AB / Receptionistjobb / Sotenäs Visa alla receptionistjobb i Sotenäs
2025-09-26
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meholmen Hotell AB i Sotenäs
, Lysekil
eller i hela Sverige
Smögens Hafvsbad är en av Sveriges vackraste hotell-, konferens- och spaanläggningar, beläget i Bohuslän på den svenska västkusten. Här finns 76 hotellrum fördelade på två hotellbyggnader, Spa-avdelning med stort utbud av behandlingar, pool, bubbelpool och stor konferensanläggning samt à la carte restaurang specialiserad på havets läckerheter.
Smögens Hafvsbad ingår, tillsammans med systerhotellet Vann Spa Hotell Konferens, i Meholmen Hotell AB.
Vår ägare, Aspelin Ramm Fastigheter, står för att solvent ägande och en sund personalpolitik.
Vi kan erbjuda dig en energifylld och händelserik arbetsplats.
Våra ambitioner är höga och målsättningen är att varje gäst skall få en upplevelse i världsklass.
Som receptionist på Smögens Hafvsbad arbetar du med gästservice, bokning via telefon och mail, värdskap på konferens och är en resurs på andra avdelningar vid behov, t ex hjälpa till med frukostbuffé mm.
Du skall ha en genuin känsla för service och ett stort intresse för våra gäster. Du måste vara flexibel, ansvarsfull och en positiv person. Erfarenhet från att arbeta under tidvis mycket stor arbetsbelastning är en fördel. Du måste också ha mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Arbetet sker främst dagtid men även natt vid enstaka tillfälle.
Tjänsten är på 80% enligt överenskommelse och är ett vikariat fram till sista september 2026, med chans till förlängning.
Tillträde snarast för utbildning och introduktion eller enligt överenskommelse.
Månadslön enligt kollektivavtal.
Har du frågor kring tjänsterna, kontakta receptionschef Elin Liljestrand elin.liljestrand@smogenshafvsbad.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/31". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meholmen Hotell AB
(org.nr 556633-1046) Arbetsplats
Smögens Hafvsbad, Reception Smögen Kontakt
Helen Gustafsson 0703640588 Jobbnummer
9527502