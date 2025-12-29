Receptionist vid behov
Waterfront No 1 Cabins AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Waterfront No 1 Cabins AB i Göteborg
Waterfront Cabins växer och söker nu nya stjärnor till vårt team!
Är du en serviceinriktad och driven person med ett intresse för både försäljning och kundkontakt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som receptionist hos oss på Waterfront Cabins blir du en nyckelspelare i hjärtat av vår verksamhet - receptionen. Du kommer att vara den första kontakten för våra gäster och spela en avgörande roll i att skapa en personlig och minnesvärd upplevelse. Med ditt engagemang och din positiva inställning ser du till att varje gäst får exceptionell service, från bokning till avresa, och att de lämnar med en känsla av att ha blivit väl omhändertagna.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Hantera bokningar via telefon, e-post och online för att säkerställa en smidig och effektiv bokningsprocess.
Ta emot och hantera inkommande samtal och e-post med ett professionellt och vänligt bemötande, alltid redo att hjälpa våra gäster.
Förbereda och planera inför kommande vistelser, se till att alla detaljer är på plats för att ge våra gäster en fin upplevelse.
Incheckning och utcheckning, där du ser till att gästerna får en snabb och bekväm start på sin vistelse och lämnar med ett leende.
Skapa och besvara gästrecensioner, för att både ta tillvara på feedback och visa vårt engagemang för att ständigt förbättra upplevelsen.
Optimera gästupplevelsen genom personlig service, där vi går den extra milen för att skapa en minnesvärd och positiv upplevelse för varje gäst.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en spännande och växande verksamhet precis vid vattnet, där ingen dag är den andra lik.
Som person ser vi att du brinner för service och älskar att arbeta med människor. Du trivs i en snabbväxande miljö där ingen dag är den andra lik. Du är driven, positiv, och har en naturlig förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi söker dig som är lösningsorienterad och alltid vill göra det lilla extra för att säkerställa att våra gäster får en fantastisk upplevelse under sin vistelse hos oss.
Vi värdesätter din flexibilitet och handlingskraft i arbetet, samt din noggrannhet och öga för detaljer - du ser möjligheter att göra varje gästupplevelse ännu bättre.
Låter detta som en roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om anställningen:
Tjänsten är vid behov, med placering på Kvillepiren i Göteborg. Helg- och kvällsarbete förekommer, och vi ser gärna att du kan börja omgående. I denna rekrytering tillämpar vi individuell lönesättning.
Vad vi kan erbjuda:
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med ett stort engagemang och en härlig teamkänsla. Vi tror på våra medarbetare och ger dig möjlighet att utvecklas i din roll. På Waterfront Cabins får du arbeta i en spännande och växande verksamhet med nära kontakt med både gäster och kollegor.
Waterfront Cabins - Modernt boende vid vattnet i hjärtat av Göteborg
Waterfront Cabins, en del av Svenska Hem-koncernen, erbjuder nära 900 stilrena och moderna studios i centrala Göteborg. Vårt unika boendekoncept är beläget vid Kvillepiren, där vi har skapat en egen, livfull stadsdel, designad och byggd i vår egen fabrik. Här behövs inga köpoäng - vårt innovativa och tillgängliga boende är perfekt för alla som söker ett bekvämt och inspirerande alternativ, oavsett om det gäller kort- eller långsiktigt.
Vi sätter kvalitet och hållbarhet i fokus, och vi arbetar kontinuerligt för att skapa levande områden där trygghet, gemenskap och närhet genomsyrar allt vi gör. Vår nära kontakt med våra gäster är en självklarhet, och vi strävar alltid efter att leverera en upplevelse som både är praktisk och trivsam.
Välkommen till Waterfront Cabins - där framtidens boende möter hamnens charm, med vattnets lugn och stadens pulserande liv, bara ett stenkast från centrum!
Ansökan: Skicka ditt personliga brev och CV till jobb@svh.se
, märk ansökan med "Receptionist".
För frågor, kontakta:
Mathilda: mathilda@svh.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: mathilda@svh.se Arbetsgivare Waterfront No 1 Cabins AB
(org.nr 559129-1256)
Kvillepiren 12 (visa karta
)
417 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Waterfront no.1 Cabins AB Kontakt
HR-chef
Mathilda Dicksson mathilda@svh.se Jobbnummer
9664668