Receptionist/vårdadministratör till Capio Ögon i Helsingborg
2025-08-25
Capio Ögon i Helsingborg är en modern ögonklinik centralt belägen i nyrenoverade och välutrustade lokaler. Hos oss möter du ett engagerat och sammansvetsat team med ögonläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och receptionister. Vi är stolta över att erbjuda högkvalitativ specialistvård och en helhet kring patientens upplevelse. Vår arbetsmiljö präglas av professionalism, vänlighet, utveckling och en stark laganda där vi lär av varandra och har roligt tillsammans.
Till oss kommer patienter för ögonmottagning, gråstarroperationer och synfelskirurgi. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och söker nu en strukturerad och serviceinriktad receptionist/vårdadministratör som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Din roll som Receptionist/Vårdadministratör - ögonklinik och patientservice
I rollen som receptionist/vårdadministratör arbetar du i vår patientnära reception och har ett omväxlande ansvar för såväl det dagliga patientmottagandet som administrativt stöd till verksamheten. Du är den första kontakten för våra patienter, både på plats, via telefon och digitalt, och skapar ett välkomnande och professionellt intryck från första stund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Patientmottagning i reception - ta emot, vägleda och ge korrekt information
Hantering av telefon och tidsbokning
Patientregistrering och journaldokumentation enligt gällande rutiner, vi använder system som Webdoc, Melior och Pasis.
In- och utcheckning, fakturahantering och övrig administration
Kommunikation med andra enheter och yrkeskategorier inom Capio
Enklare administrativa arbetsuppgifter såsom posthantering och beställningar
Bidra till service och kvalitetsutveckling i mötet med patienten
Vi erbjuder dig - trivsel och utveckling inom ögonsjukvård Kompetensutveckling, både internt och externt
Välkomnande och inkluderande arbetsplats med stödjande kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner kring patientflöden
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Stabil arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter inom Capio
Fri tillgång till kaffe, te och frukt
Om dig - erfarenhet och engagemang i hälsovårdsadministration och service
Vi söker dig som har erfarenhet av receptionsarbete och/eller vårdadministrativt stöd, gärna inom hälso- eller sjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du ser mötet med patienter som en självklar del av ditt arbete.
Du är strukturerad, noggrann och flexibel med god organisatorisk förmåga
Du har ett professionellt och varmt bemötande i både tal och skrift
Du sätter alltid patienten i fokus och trivs i ett växlande tempo
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande
Du arbetar gärna digitalt och har erfarenhet av journalsystem och administration
Du är en lagspelare som ser värdet av samarbete och delaktighet
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Ansökan och kontakt - receptionist/vårdadministration heltid/deltid
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
