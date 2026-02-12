Receptionist/Uthyrare! (extra/deltidsjobb)
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Vännäs Visa alla receptionistjobb i Vännäs
2026-02-12
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige
Är du student och letar efter extrajobb? Samtidigt som du brinner för kundkontakt, service och administration, och vill ha en spindeln-i-nätet-roll? Då kan receptionist/uthyrare till vår kund i Vännäs vara något för dig!
Som receptionist/uthyrare får du en central position i verksamheten där ingen dag är den andra lik. Här är du ansiktet utåt och den första kontakten för hyresgäster, bostadssökande och besökare. Du hanterar inkommande samtal och mail, sköter växeln och tar emot personer på plats. Samtidigt arbetar du administrativt med hela uthyrningsprocessen.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantering av mail, telefon och växel
Ta emot och hjälpa besökare
Administrera uthyrningsärenden
Hantera uppsägningar
Frågor kring hyreskontrakt och avtal
Allmän administration kopplad till fastighetsförvaltning
Tjänsten är placerad i Vännäs, men med mycket goda tågförbindelser från Umeå, både från centrum och universitetet. Tåget stannar precis vid arbetsplatsen - smidigare pendling är svårt att få.
Uppdraget sker under vardagar cirka kl. 07.30-16.30 och vi tror att du har möjlighet och vill arbeta cirka 2-3 dagar i veckan. Kortare arbetsdagar kan även fungera, särkilt förmiddagstid. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier eller arbete, intyg krävs). För den som är intresserad finns även möjlighet till heltid under sommaren samt förlängt extrajobb under hösten.
En perfekt möjlighet för dig som studerar, har ett annat deltidsjobb som går att kombinera eller söker en flexibel roll med utvecklingsmöjligheter.
DETTA SÖKER VI
I denna roll tror vi på dina personliga egenskaper. Du behöver inte kunna allt från start - rätt inställning, mognad och vilja att lära är viktigast. Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs där kundkontakt och administration är en central del av arbetet. Du är strukturerad och noggrann, tar ansvar och arbetar självständigt. Flexibilitet och en lösningsorienterad inställning är något du tar med dig i vardagen. Du kommer ibland även att möta situationer som ställer högre krav på dig. Därför är det viktigt att du är trygg, tydlig och professionell, och har förmågan att stå stadigt även i svårare samtal.
Känner du igen dig i beskrivningen eller vet du någon som hade passat? Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund elin.eklund@studentconsulting.com Jobbnummer
9739947