Receptionist till växande skönhetsklinik Beyond Clinic (Västerås)
2025-10-01
Vi söker en receptionist till Beyond Clinic - för dig som älskar kundkontakt, service och skönhet
Vill du vara ansiktet utåt på en av Västerås mest drivna och nytänkande skönhetskliniker? Trivs du i en roll där du får möta människor, skapa relationer och leverera kundservice i absolut toppklass? Då kan du vara den vi söker.
Om Beyond Clinic
Beyond Clinic är en premiumklinik inom estetisk medicin, med fokus på injektioner, avancerad hudvård och marknadens mest högteknologiska skönhetsmaskiner. Vi är grunden till en växande koncern, en naturlig följd av vår tillväxt, vårt varumärkesbyggande och det stora kundförtroende vi byggt upp. Vi utvecklar nu fler affärsgrenar, men allt utgår från samma kärna: expertis, kundbemötande och skönhet i framkant.
Vår filosofi är tydlig: Think beauty. Think Beyond. Hos oss handlar det inte bara om behandlingar, det handlar om känslan, helheten och det bemötande våra kunder får. Vi vill inte bara göra skillnad i människors yttre, utan också i hur de känner sig när de lämnar oss. Vi bygger ett varumärke som människor minns, litar på och återvänder till.
Om rollen
Som receptionist på Beyond Clinic är du navet i verksamheten och det första intrycket för våra kunder. Du arbetar nära både våra kunder och behandlare, och du är den som får kliniken att rulla med ett leende på läpparna och struktur i fingertopparna.
Du kommer bland annat att:
Välkomna och checka in kunder
Svara i telefon och hantera inkommande mejl
Sköta bokningar i vårt bokningssystem
Utföra kassahantering och betalning
Bistå med enklare admin, journalrutiner och påminnelser
Ha dialog med kunder både före och efter behandling
Arbeta aktivt med försäljning, merförsäljning och korsförsäljning
Vara delaktig i varumärkesbyggande och enklare marknadsrelaterade uppgifter (t.ex. för- och efterbilder)
Det är en varierande roll där du får arbeta med kundkontakt, service, försäljning och administration och det viktigaste av allt är att du älskar det.
Tjänstens omfattning
Tjänsten är på deltid till att börja med, med möjlighet att växa mot heltid. Eftersom Beyond Clinic idag utgör basen för en växande koncern inom skönhet, hälsa och försäljning, finns det även möjlighet att komplettera tjänsten med andra sälj eller adminuppdrag inom våra närliggande verksamheter. Allt genomsyras av samma grund: kundfokus, engagemang och passion för service. Det innebär trygghet, flexibilitet och möjlighet att bygga en långsiktig roll tillsammans med oss.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är social, positiv, utåtriktad och kommunikativ
Har erfarenhet av serviceyrken och kundbemötande
Har intresse för skönhet och estetik, du behöver inte vara expert, men du ska vilja lära dig och genuint uppskatta branschen
Är självgående, noggrann och stresstålig
Har lätt att läsa av människor och anpassa din kommunikation
Är bekväm med att prata i telefon, boka tider och vägleda kunder
Har förståelse för hur viktigt det lilla extra är i mötet med varje kund
Vi ser gärna att du är i början av din karriär, men med rätt inställning och vilja att utvecklas.
Vad du får hos oss
En arbetsplats där kundservice är en konstform och du blir en nyckelperson i den
En varm, rolig och ambitiös arbetsmiljö med kollegor som brinner för det de gör
Möjlighet att växa inom kliniken och inom vår koncern
Att bli en del av ett växande varumärke med höga ambitioner och hjärtat på rätt plats
Ansökan
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till leila@beyondclinic.se
Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: leila@beyondclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Norra Källgatan 29
722 11 VÄSTERÅS
