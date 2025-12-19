Receptionist till Vårdcentralen

Komak AB / Receptionistjobb / Sundbyberg
2025-12-19


Sundbybergs Vårdcentral söker en receptionist.
Du som söker tjänsten ska vara helst undersjuksköterska eller åtminstone meriterande om du känner eller jobbat med sjukvårdsystemet Take care.
Mycket god svenska i tal och skrift, god engelska är ett plus.
Som receptionist är du verksamhetens ansikte utåt och ansvarar för att ge ett professionellt och välkomnande intryck. Du har en central roll i den dagliga verksamheten och arbetar nära både medarbetare och besökare.

Vi behandlar ansökningar fortlöpande och kontaktar de kandidater som är aktuella för intervju.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: personal@sundbybergsvc.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Komak AB (org.nr 559099-6103), https://sundbybergsvardcentral.se/
Humblegatan 34 (visa karta)
172 39  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral

Jobbnummer
9657922

