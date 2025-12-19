Receptionist till Vårdcentralen
2025-12-19
Sundbybergs Vårdcentral söker en receptionist.
Du som söker tjänsten ska vara helst undersjuksköterska eller åtminstone meriterande om du känner eller jobbat med sjukvårdsystemet Take care.
Mycket god svenska i tal och skrift, god engelska är ett plus.
Som receptionist är du verksamhetens ansikte utåt och ansvarar för att ge ett professionellt och välkomnande intryck. Du har en central roll i den dagliga verksamheten och arbetar nära både medarbetare och besökare.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
