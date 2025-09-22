Receptionist till Slottshotellet
Thread AB / Receptionistjobb / Kalmar Visa alla receptionistjobb i Kalmar
2025-09-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Kalmar
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Slottshotellet fortsätter ta kliv på sin resa & utökar nu styrkan med ytterligare en receptionist!
Hos oss blir du del av en varm och kreativ arbetsplats och ett härligt team. Du kommer att ha stor delaktighet och alla chanser att sätt avtryck i hotellets spännande resa som långt ifrån är färdig. Du kommer att vara med och utveckla hotellet i en inspirerande miljö, där kvalitet och gästens upplevelse står i centrum.
Låter detta som din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Slottshotellet är en exklusiv hotell- och konferensanläggning belägen i en historisk och naturskön miljö med Kalmar Slott som granne. Vi erbjuder både avkopplande och inspirerande upplevelser för gäster som söker en kombination av äldre tiders atmosfär och modern komfort. Här kan man njuta av eleganta rum, förstklassig mat och en rad tjänster och evenemang, både för privatpersoner och företag. Med sin unika atmosfär, sina skräddarsydda konferenslösningar & service i världsklass är Slottshotellet den perfekta platsen för både rekreation och affärsresor.
Att jobba på Slottshotellet innebär att vara en del av en unik och familjär arbetsmiljö där teamet värdesätter såväl professionalitet som gemenskap. Här på hotellet är alla medarbetare viktiga för att skapa den speciella atmosfär som gör gästerna både nöjda och återkommande. Arbetet präglas av ett nära samarbete där det är enkelt att trivas och växa, samtidigt som man får möjlighet att bidra till att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse.
ArbetsuppgifterSom receptionist på Slottshotellet blir du en del av ett sammansvetsat team där alla tar ansvar och bidrar till helheten. Här får du ett omväxlande arbete i hjärtat av hotellet för att ge den bästa upplevelsen till våra gäster.
Receptionsteamet kommer att bestå av 2 nattpersonal + 5 receptionister inklusive dig. Du kommer bland annat arbeta med:
In- och utcheckning av hotellets gäster.
Besvara inkommande mejl och bokningsförfrågningar till hotellet.
Lägga in rums- och konferensbokningar, hantera om- och avbokningar, skicka offerter.
Ta hand om konferenser i hotellet.
Lite av en allt i allo i nära samarbete med både serveringspersonal, housekeeping och vara behjälplig där det behövs för våra gäster.
Hantera reklamationer och klagomål på ett professionellt sätt samt fånga upp positiva kundsynpunkter för att förbättra verksamheten.
Aktivt arbeta för att bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa kundnöjdhet.
Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta med hotellets övriga avdelningar och team.
Krav Minst två års tidigare erfarenhet från receptionsarbete inom hotellbranschen.
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Hög social kompetens.
Datavana.
Meriterande
Det är en fördel om du även har:
Utbildning inom hotell och turism.
Erfarenhet av att arbeta i hotellsystem, ex Bookvisit och/eller Visbook.
Tyska.
Viss serveringskunskap.
B-körkort.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är en trygg och erfaren receptionist med passion för yrket och stolthet i det du gör. Du besitter hög social kompetens och trivs i mötet med människor. Som person är du positiv och lösningsorienterad med en passion för service och det personliga mötet. Flexibilitet är ditt signum & du trivs i ett högt tempo med många bollar i luften. Du motiveras av att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster och trivs i en miljö där teamwork och innovation är nyckeln till framgång. Som person är du pålitlig och arbetslojal med en stark känsla för service. Din förmåga att inspirera, ta ansvar, prioritera och alltid möta gäster och kollegor med ett leende på läpparna gör dig till en oerhört viktig del av vår verksamhet.
Övrig information:
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Arbetstider: Varierande arbetstider dag/kväll/helg. Schema enl. överenskommelse.
Placering: Slottshotellet, Kalmar
Anställningsform: Tillsvidare 75-80% anställningsgrad. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi är anslutna till hotell och restaurangfackets kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://www.tillvaxtinitiativetkalmar.se/ Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Kontakt
Marléne Bergzen marlene.bergzen@tillvaxtinitiativetkalmar.se Jobbnummer
9519129