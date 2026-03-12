Receptionist till kontorsfastighet Slakthusområdet
2026-03-12
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team!
Tillsammans med dina kollegor lägger du grunden för ett positivt och minnesvärt intryck och sprider trivsel och värme bland husets hyresgäster och besökare. Hos oss är du inte bara ansiktet utåt utan bygger relationer i hela huset med alla du dagligen möter - alltid med överraskande och inspirerande service som drivkraft! Du jobbar i ett serviceteam om två personer där du i din roll som receptionist levererar service i världsklass till alla människor du möter. Du är fastighetens representant och jobbar i receptionen och backoffice på husets entrévåning.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Passerkort
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, ronderingar, möblering av konferensrum
Hantering av konferensbokningar
Diverse administrativa uppgifter
Posthantering och bud
Kontakt med leverantörer
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! För att passa i den här rollen tror vi att du är en varm och välkomnande person med en positiv inställning, är ansvarstagande och ser lösningar i de utmaningar som kan uppstå. Vidare är du en lagspelare som värderar ett gott samarbete med dina kollegor, där ni tillsammans bidrar till ett härligt och professionellt arbetsklimat för såväl medarbetare som besökare.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Vad vi erbjuder:
En härlig och stöttande community
Fast månadslön enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag om 3000kr/år
Kollektivavtalade förmåner
Om Anställning Anställning: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning Start: Omgående Arbetstider: Måndag till fredag kl. 08:30-17:30 Arbetsplatsen är belägen i Slakthusområdet
Om Middlepoint På Middlepoint älskar vi alla service och vill förbättra och förenkla våra uppdragsgivares vardag. Om du är en serviceprofil som vill äga ditt uppdrag och varje dag arbeta proaktivt för ständig utveckling av ditt eget servicearbete så har du hamnat helt rätt. Här erbjuder vi självständiga arbeten hos fantastiska varumärken där du verkligen får vara med och göra skillnad. Vi har nominerats till Dagens Industris Gasellpris 2014-2019 och är ett av Sveriges snabbast växande företag. Middlepoint är ISO-certifierade inom kvalité (9001) och miljö (14001) och är ett helägt dotterbolag till Coor - www.coor.com
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
