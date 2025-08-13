Receptionist till bilverkstad
Solna Autofix AB / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2025-08-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna Autofix AB i Solna
Receptionist till bilverkstad - Solna Autofix AB (Solna)
Solna Autofix AB söker en serviceinriktad receptionist till vår bilverkstad i Solna. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett litet team och varierande arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och ge professionell service
Hantera bokningar, telefonsamtal och e-post
Ge prisförslag och beställa reservdelar Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Minst 2 års erfarenhet av liknande arbete (bilverkstad eller bildelsförsäljning)
Datorvana och god kommunikationsförmåga
Meriterande:
Körkort B
Engelskkunskaper
Anställning:
Heltid , möjlighet till tillsvidareanställning
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:00-17:00
Ansök nu!
Kontaktperson: Hazem Taza
Telefon: 076-556 11 01
E-postadress: info@solnautofix.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@solnautofix.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Autofix AB
(org.nr 559520-8462)
Södra Långgatan 31 (visa karta
)
169 59 SOLNA Jobbnummer
9457644