Receptionist till bilverkstad

Solna Autofix AB / Receptionistjobb / Solna
2025-08-13


Solna Autofix AB söker en serviceinriktad receptionist till vår bilverkstad i Solna. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett litet team och varierande arbetsuppgifter.


Publiceringsdatum
2025-08-13

Dina arbetsuppgifter

Ta emot kunder och ge professionell service
Hantera bokningar, telefonsamtal och e-post
Ge prisförslag och beställa reservdelar




Kvalifikationer

Flytande svenska i tal och skrift
Minst 2 års erfarenhet av liknande arbete (bilverkstad eller bildelsförsäljning)
Datorvana och god kommunikationsförmåga



Meriterande:

Körkort B
Engelskkunskaper



Anställning:

Heltid , möjlighet till tillsvidareanställning
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:00-17:00



Ansök nu!
Kontaktperson: Hazem Taza
Telefon: 076-556 11 01
E-postadress: info@solnautofix.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@solnautofix.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solna Autofix AB (org.nr 559520-8462)
Södra Långgatan 31 (visa karta)
169 59  SOLNA

Jobbnummer
9457644

