Receptionist till Aqua Dental Centralen
2025-08-22
Hej blivande kollega!
Nu söker vi en ny stjärna till receptionen på Aqua Dentals största klinik.
Aqua Dental Centralen är Aqua Dentals största klinik med 19 behandlingsrum och både allmäntandläkare, specialister och tandreglering under samma tak. Här möts patienterna av en modern och fräsch klinik som präglasav ett öppet, tillgängligt och professionellt klimat.
Med en så stor och tillgänglig klinik blir receptionen till hjärtat i verksamheten, och en förutsättning för att det dagliga arbetet ska fungera. Nu söker vi dig som ska komplettera vårt kompetenta receptions- och administrationsteam!
I rollen som receptionist kommer du såklart att ha daglig direktkontakt med behandlare och patienter både på plats och över telefon och mail, men du har även en betydande roll i klinikens administration och drift och blir en viktig länk mellan företaget, behandlare och patienter.
I teamet som består av sex anställda samarbetar vi kring dagliga och långsiktiga arbetsuppgifter. Du kommer även att tilldelas egna administrationsområden där du själv ansvarar för genomförande och uppföljning. Det finns gott om utrymme för att vara med och påverka våra processer och arbetsrutiner och goda möjligheter till personlig utveckling.
Tandvård är en mycket bred och kunskapstung bransch, så det är viktigt med en stark vilja att snabbt sätta sig in i verksamheten och tandvårdsbranschen i helhet. I din roll som receptionist så arbetar du nära våra behandlare och för dig som uppskattar att lära och utvecklas finns det stor potential och alltid mer kunskap att inhämta. Tidigare erfarenhet av tandvård är förstås meriterande, men det viktiga för oss är din drivkraft och vilja att lära.
Tjänsten som receptionist utgår från kliniken på Vasagatan 12 som ligger lättillgänglig mitt i centrala Stockholm. Till denna klinik söker sig patienter från hela Stockholms län, men även från övriga Sverige och världen, för allt från akutvård till mer omfattande behandlingar. Hos oss står patientbemötande och tillgänglighet i fokus och kliniken har öppet 365 dagar om året med generösa öppettider för våra patienter. Rollen som receptionist är huvudsakligen förlagd till vardagar, men även helgarbete kan förekomma. Tjänsten är en heltidstjänst med start den 17 november, eller enligt överenskommelse.
En förutsättning för att tjänsten ska passa dig är att du - precis som vi på Aqua Dental - älskar att arbeta med människor och ge bästa möjliga service, och att du har en mycket god kommunikativ förmåga och lyhördhet. Vidare tror vi att du är van att både samarbeta och att ta eget ansvar, samt att du är kunskapstörstande och strävar efter att fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Vår målsättning är att du ska trivas hos oss för ett långvarigt samarbete!
Aqua Dental söker dig som
Har mycket god social kompetens och erfarenhet av kundbemötande.
Är ansvarstagande och har en stark initiativförmåga.
Har god datorvana (grundläggande förståelse för Officepaketet och erfarenhet av att arbeta i branschspecifik mjukvara är meriterande).
Har lätt för att kommunicera på både svenska och engelska, samt är tydlig och professionell i skrift både internt och externt.
Är strukturerad och har lätt för att prioritera.
Är problemlösande och kreativt lagd.
Har en stark egen drivkraft att utvecklas och lära inom en kunskapsintensiv bransch.
Har minst tre års erfarenhet inom kundbemötande med administrativa inslag eller likvärdigt.
Det är även meriterande om du har
En eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration eller kundrelationer.
Grundläggande kompetens inom tandvård eller tidigare erfarenhet av journalsystem och patienthantering.
Om kliniken
Aqua Dental Centralen är Aqua Dentals största klinik med hela 19 behandlingsrum. Tack vare vår storlek och våra generösa öppettider så kan vi erbjuda alla slags behandlingar med korta väntetider tillnya som gamla patienter. Personalen som arbetar här är drivna, sympatiska och engagerade och arbetar ständigt för att patienterna ska känna sig trygga och sedda från början till slutet av sin behandling. Det bästa med kliniken är den snabba, proffsiga servicen och den omhändertagande personalen.
Framtiden på Aqua Dental
Under de kommande åren står fortsatt branschledande tillväxt i fokus för oss. I samma takt adderas även fokus på att utöka och professionalisera de funktionella områdena inom Aqua Dental. För oss är det viktigt att säkerställa att vi varje dag kan säga att vi lever upp till våra värderingar:
Med stor passion tillhandahålla ledande kvalitet i allt vi gör åt våra patienter.
Erbjuda ledande servicenivå, bemötande och tillgänglighet.
Skapar en attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och vill lära känna oss bättre? Besök vår hemsida; aquadental.se eller följ oss på Instagram; @aquadental.
I dag arbetar ca 850 personer hos oss fördelat på 38 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor. Vi är i en tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
På Aqua Dental är våra medarbetare det viktigaste vi har och vi vill även vara den bästa möjliga arbetsgivaren. Därför erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig utveckling och utbildningar, och vi har även vår egen utbildningsplattform The Art där interna och externa föreläsare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Hos oss är det högt i tak och allas åsikter är välkomna.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista ansökningsdagen är den 14 september 2025.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till rekryteringsansvarig för tjänsten, Administrativ chef, Robin Wiksander, robin.wiksander@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Ersättning
