Receptionist / Tandsköterska Deltid 50%
Estetisk Tandvård P Ingemarsson AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Estetisk Tandvård P Ingemarsson AB i Göteborg
Vi söker en varm och engagerad tandsköterska som älskar att ge service med ett leende! Hos oss på Estetisk Tandvård möter du en familjär klinik i hjärtat av Göteborg där vi kombinerar gedigen kompetens inom allmäntandvård med större estetiska behandlingar och implantatkirurgi.
Tjänsten är på 50 % och passar dig som trivs med både administrativa och kliniska arbetsuppgifter. Huvudfokus ligger på reception och administration, men du kommer också att vara en viktig del i det kliniska arbetet som assisterande tandsköterska när det behövs.
Vi är idag två tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist - ett litet men sammansvetsat team som värdesätter gemenskap, kvalitet och omtanke. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår vardag och bidra till att våra patienter känner sig trygga och väl omhändertagna.
Om rollen
Du blir ansiktet utåt för kliniken och möter våra patienter med värme och professionalism - både i receptionen, på telefon och via mejl. Du ansvarar för bokningar, kallelser och journalhantering i Alma, och ser till att reception och väntrum alltid känns välkomnande och i ordning.
Vid behov hjälper du också till i behandlingsrummen som assisterande tandsköterska.
Vi söker dig som
Har en genuin känsla för service och trivs med att skapa trygghet för patienterna
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att ha struktur i vardagen
Tar egna initiativ och trivs i en roll med både tempo och variation
Har god kommunikationsförmåga och datorvana
Har tandsköterskeexamen och minst två års erfarenhet inom tandvård eller vårdadministration
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av bokningssystemet Alma eller liknande
Vi erbjuder
En varm och familjär arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar varandra
Varierade arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom både administration och kliniskt arbete
En trygg anställning med kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV och ett personligt brev till info@estetisktandvard.se
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@estetisktandvard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Estetisk Tandvård P Ingemarsson AB
(org.nr 556437-3420), https://estetisktandvard.se/
Vasaplatsen 7 (visa karta
)
411 26 GÖTEBORG Jobbnummer
9588975