Receptionist Surflogiet
Surflogiet AB / Receptionistjobb / Gotland Visa alla receptionistjobb i Gotland
2025-12-26
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surflogiet AB i Gotland
Receptionist
Om Surflogiet
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 30 bäddar fördelat på 11 tält. Vi har ett eventtält för grupp och konferens, en restaurang/bar, en reception, ett kök, en kallskänk, ett frukostkök. Surflogiet serverar frukost 7:30-10 samt mat från 11:30 - sent. Receptionen är öppen 10:00-18:00.
Vi har högt fokus på hållbarhet och du kommer att arbeta i en miljö där vi i så stor utsträckning som möjligt använder lokala och ekologiska råvaror, vårt eget kranvatten, samt är plastfria till förmån för det hållbara samhället.
Om tjänsten
Vi söker dig som är en glad och positiv person, som brinner för att ge service och det lilla extra till våra gäster. Du står för det första intrycket av Surflogiet för våra tältgäster. Du ska klara av att arbeta i högt tempo och samtidigt kunna behålla lugnet och ge god service. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter som bland annat inkluderar in/utcheckning, front office, back office, telefonbokningar, svara på frågor och möta/välkomna våra gäster, samt finnas till hands för dem.
Vi på Surflogiet är ett glatt och positivt team som arbeta tätt tillsammans för att skapa bästa upplevelsen för alla våra besökare. Vi brinner för service och vill att alla ska trivas.
Kom och var en del av vår sommarsäsong 2025!
Om dig
Vi ser gärna att du:
• Brinner för service och att ge det lilla extra till gästen
• Klarar av att arbeta i ett högt tempo, alltid med ett leende på läpparna
• Är positiv och en problemlösare
• Är noggrann och tydlig i din kommunikation
• Är en god lagspelare och arbetskamrat
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder även personalboende i Tofta för våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull använd formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RECEPTIONIST 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Surflogiet AB
(org.nr 556925-5085)
Eskelhem Toftavägen 374 (visa karta
)
622 66 GOTLANDS TOFTA Jobbnummer
9663899