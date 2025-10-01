Receptionist sökes till extrajobb
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Göteborg
, Lund
, Nacka
, Malmö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om tjänsten Älskar du service och söker ett roligt extrajobb? Vi letar efter en flexibel stjärna till vårt team! I denna tjänst finns möjlighet att jobba inom alla våra olika områden i Göteborg: kontorsreception, infodisk i köpcentrum, konferens, café och event. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Telefon och mail
Kontakt med leverantörer
Administrativt arbete i system
Post- och fakturahantering samt bud
Bokningar och beställningar
Agera moodmanager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
Ansvara för konferensrum samt ronderingar på kontoret
Arbeta på olika event
Vem är du? Vi vet att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt och lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Du är flexibel och prestigelös och kan jobba både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är energisk, driven, ambitiös och gillar att komma med nya idéer. Du har jobbat med service tidigare och arbetat i Office-paketet samt talar flytande svenska och engelska.
Anställningen Anställningsform: Behovsanställning med möjlighet att jobba mycket Sysselsättningsgrad: Vid behov, du kan komma att rycka in vid kort varsel samma dag samt vid planerade ledigheter, du kan själv söka lediga pass samt lägga in din tillgänglighet i vår schemaläggningsapp. Start: Omgående Arbetstider: Varierande, du kan jobba både vardagar, kvällar och helger.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), http://middlepoint.se/ Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9535773