Receptionist sökes i Nacka, heltid och deltid!

Uniflex AB / Receptionistjobb / Nacka
2026-04-21


Visa alla receptionistjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Nacka, Karlskoga, Degerfors, Hallsberg, Karlstad eller i hela Sverige

Vi söker nu en serviceinriktad person som kan arbeta heltid under sommaren utan ledighet och därefter fortsätta på deltid långsiktigt. Tjänsten är placerad i Nacka.

Om tjänsten
Arbetsperiod och arbetstider:

1 juli - 28 augusti:
Heltid, 08.00-17.00, med 1 timmes lunchrast

Från och med 31 augusti:
Deltid, långsiktigt, 07.50-12.50

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Du kommer att arbeta i reception och ha en viktig roll i den dagliga servicen. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar:

• Ta emot besökare och svara på frågor
• Hantering av post och ärenden
• Skötsel av frukt och kaffemaskiner
• Allmänna receptions- och serviceuppgifter

Vem är du?

Vi söker dig som är:

• Serviceinriktad och ansvarstagande
• Självständig och lösningsorienterad
• Punktlig och strukturerad
• Bekväm med att bemöta människor och hantera flera uppgifter parallellt

Kvalifikationer
• Svenska och engelska, i tal och skrift.
• Observera att närvaro under hela sommarperioden (1/7-28/8) utan ledighet är ett krav.
• Arbetat i reception eller liknande roll.

Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!



Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta)
121 07  STOCKHOLM

Kontakt
Maja Schwartz
info@uniflex.se

Jobbnummer
9867726

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: