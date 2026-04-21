Receptionist sökes i Nacka, heltid och deltid!
2026-04-21
Vi söker nu en serviceinriktad person som kan arbeta heltid under sommaren utan ledighet och därefter fortsätta på deltid långsiktigt. Tjänsten är placerad i Nacka.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Arbetsperiod och arbetstider:
1 juli - 28 augusti:
Heltid, 08.00-17.00, med 1 timmes lunchrast
Från och med 31 augusti:
Deltid, långsiktigt, 07.50-12.50
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att arbeta i reception och ha en viktig roll i den dagliga servicen. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Ta emot besökare och svara på frågor
• Hantering av post och ärenden
• Skötsel av frukt och kaffemaskiner
• Allmänna receptions- och serviceuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad och ansvarstagande
• Självständig och lösningsorienterad
• Punktlig och strukturerad
• Bekväm med att bemöta människor och hantera flera uppgifter parallelltKvalifikationer
• Svenska och engelska, i tal och skrift.
• Observera att närvaro under hela sommarperioden (1/7-28/8) utan ledighet är ett krav.
• Arbetat i reception eller liknande roll.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Kontakt
Maja Schwartz info@uniflex.se Jobbnummer
9867726