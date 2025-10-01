Receptionist på vårdcentral
Täby Centrum Doktorn är en stor, stabil och välfungerande vårdcentral intill Täby Centrum med 21 700 listade patienter. Det är viktigt för oss att driva vård med hög kvalitet, god tillgänglighet, bra service och trevligt bemötande. Vi värnar om alla medarbetares arbetsmiljö.
Vår nuvarande receptionist har arbetat här i flera år, men går nu vidare till annat arbete vid årsskiftet.
Därför söker vi nu en ny receptionist med hög servicekänsla, glatt humör, noggrannhet och som vill vara första mötet för våra patienter.
Som receptionist hos oss tar du framför allt emot våra patienter på ett trevligt och professionellt sätt. Du utför kassaregistreringar i journalsystemet TakeCare, utfärdar sjukresor, utför lättare bokföring, fakturahantering, bokar tolk mm.
Då vi är en stor vårdcentral med stort flöde av patienter sitter det oftast två stycken i receptionen som samarbetar kring arbetsuppgifterna.
Meriterande om du har haft en receptionisttjänst tidigare, kanske inom vårdsektorn.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Arbetstid måndag - fredag
Vi tillämpar provanställning.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Välkommen med förfrågningar och ansökan via mejl, senast 2025-11-01
VD-sekreterare/personalansvarig för den administrativa gruppen Rachel Hagén, rachel.hagen@tabycentrumdoktorn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: rachel.hagen@tabycentrumdoktorn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Centrum Doktorn AB
(org.nr 556466-5262), http://www.tabycentrumdoktorn.se
Esplanaden 11, 4 tr (visa karta
)
183 34 TÄBY Arbetsplats
Täby Centrum Doktorn Jobbnummer
9536215