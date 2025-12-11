Receptionist på deltid i Tumba!
Uniflex AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en serviceinriktad växeltelefonist för ett vikariat i Tumba. Uppdraget gäller under en sjukskrivningsperiod och beräknas pågå i 2-3 månader, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Arbetstid: måndag-fredag kl. 12:00-16:30
Du blir en del av en internationell och välkänd organisation med huvudkontor i Tumba. Här arbetar du i en professionell miljö med många internationella besökare.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Svara i växeltelefon och hantera inkommande mejl
• Administrativa uppgifter kopplade till besökare, leveranser och interna system
• Hantera passerkort och skåp
• Vara ett första ansikte utåt och ge ett professionellt bemötande
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är snabblärd, prestigelös och serviceinriktad
• Alltid möter människor med ett leende
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Kan arbeta varje vardag under perioden. Det är meriterande om du har en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan av.
Detta är en möjlighet för dig som vill bidra i en global organisation där service, struktur och professionellt bemötande är i fokus.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5080". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9639802