Receptionist på deltid i Ängelholm!
Randstad AB / Receptionistjobb / Ängelholm
2025-09-10
Är du en person som trivs med att ha många bollar i luften och sprida positiv energi? Nu har du chansen att bli en del av ett härligt och sammansvetsat team inom kontorsservice.
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig syssla, och som vill arbeta extra vid behov och en fast dag i veckan. Detta är en långsiktig roll där du har möjlighet att växa och utvecklas.
I rollen som konsult får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Du får en karriärpartner som sätter din utveckling i fokus och hjälper dig att uppnå din fulla potential för att öppna upp för nya, spännande karriärmöjligheter.
Ansvarsområden
Som vår nya kollega kommer du att ha en delad roll mellan reception och växel. Din främsta uppgift är att ge service, både till interna medarbetare och externa besökare.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomna besökare och ge service i receptionen.
Besvara inkommande samtal, mejl och hantera ärenden från företagets hemsida.
Vara kontaktperson för leveranser av post och gods.
Ansvara för att köket är snyggt och se till att kaffe och fika finns tillgängligt.
Hjälpa till med catering och beställning av kontorsmaterial.
Detta är en deltidsroll där du arbetar en fast dag i veckan (företrädelsevis fredagar) med goda möjligheter att arbeta extra vid behov.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi intervjuar kandidater löpande och uppmanar dig att skicka in din ansökan redan idag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med service och kundbemötande.
Är bekväm med att hantera telefoni och snabbt kan sätta dig in i nya system.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Är flexibel och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en person som är utåtriktad, hjälpsam och ansvarsfull. Du är nyfiken på att lära dig nya saker och har en förmåga att agera lösningsorienterat, även när det är mycket att göra. Vi ser gärna att du är en lagspelare som sprider glädje och bidrar till en härlig stämning på kontoret.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
