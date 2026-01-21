Receptionist och cafébiträde
Sodexo AB / Receptionistjobb / Nacka Visa alla receptionistjobb i Nacka
2026-01-21
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Hallsberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
På en kundsite i Sickla ansvarar Sodexo för reception med café och växel samt konferensservice, vaktmästeri, post, gods, lokalvård, säkerhet, SBA m.m. Nu behöver vi komplettera vårt team med någon som vill arbeta i reception/café/catering med lämplig bakgrund för att backa upp i köket med beredning av smörgåsar, sallader och luncher. Någon utbildning eller erfarenhet från café/kök och kunskaper om HACCP är ett krav.
Vi söker dig som vill kombinera jobb i reception och café och ser fram emot att vara kundens ansikte utåt. Du har god ordning och reda och en vilja att leverera bästa tänkbara service. Du kommer att arbeta i ett team som bemannar reception/café och växel samt tar hand om konferensservice och kontorsservice såsom post- och godshantering, påfyllning av material och byte av returkärl.
Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Receptionen där även caféet ligger är navet i vår verksamhet varifrån vi gör allt från att ta emot externa kunder, svara i växeln och hantera vår ärendeportal till att hjälpa kundens anställda med passerkort och andra frågor. Vi arbetar flexibelt och hjälps åt, och arbetsuppgifterna är varierande. Det är därför viktigt att du är prestigelös, öppen och nyfiken samt ser det som en självklar uppgift att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Detta arbete är för dig som gillar att ha mycket att göra och att dagen går fort.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
• Dagligt receptionsarbete;
• Välkomna besökare
• Passerkortshantering
• Svara i växeln
• Upprätthålla ordning och reda i receptionen
• Uppdatera skriftliga rutiner och checklistor
• Ärendehantering i vår portal
• Hantera förfrågningar och beställningar per telefon, över disk och e-mail
• Post- och godshantering
• Inköp av kontorsmaterial
• Dagligt cafearbete;
• Hjälpa till att bereda smörgåsar, sallader m.m.
• Kassa/Försäljning i café men även viss beredning av smörgåsar, sallader m.m.
• Leverera catering till interna möten
• Hjälpa till med administration i caféet såsom inköp, inventering, uppföljning m.m.
• Övrigt;
• Sköta om konferenslokaler och bokningar
• Disk/städning av reception/café
• Hantering av returkärl för papper och wellpapp m.m.
• fylla på kontorsmaterial på våningarna
Kvalifikationer/Krav:
• Utbildning eller yrkeserfarenhet inom café/kök
• Uttrycka dig väl i svenska och engelska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Erfarenhet av att arbeta i reception är meriterande
• Gymnasium eller motsvarandePubliceringsdatum2026-01-21Dina personliga egenskaper
• Du är representativ och social och trivas med att vara en knytpunkt för både externa gäster och kundens anställda
• Du känner det utvecklande att få lösa dagliga problem på egen hand och ständigt vilja göra varje dag bättre för de anställda på kontoret och externa gäster du möter.
• Du är strukturerad och planerande
• Du är positiv och trivas med att arbeta i grupp och mot tydliga mål
• Du är självständig och handlingskraftig
• Du har förmågan att ibland klara av att arbeta i ett högt tempo
• Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd för kundens behov
• Du delar våra värderingar
Anställningsform och arbetstider:
Anställningen är tillsvidare med provanställning 6 månader. Arbetstiderna är dagtid.
Vi vill ha din ansökan snarast då urvalsprocessen sker löpande. Sista ansökningsdag 2026-02-13
Ansökan kan endast göras via vår hemsida och inte via mail.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Har du frågor kontakta andreas.johansson@sodexo.com
Välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Driftchef
Andreas Johansson andreas.johansson@sodexo.com Jobbnummer
9697707