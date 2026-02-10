Receptionist i sommar på Seläter Camping
2026-02-10
Seläter Camping ligger rofyllt belägen några få kilometer från Strömstad Centrum och med Strömstad Golfklubb som närmsta granne.
I vår reception rymmer även servicebutik och vår populära Restaurang Ranchen. Vi har en stor fin lekplats med hoppkudde och minigolf.
På vårt område har vi ca 350 campingplatser och närmare 70 stugor, som fylls till brädden under sommarmånaderna
Vi söker en person från mitten av juni till augusti.
Du är en glad och trevlig person som brinner för att ge våra gäster den bästa servicen. Du måste kunna behärska svenska, norska och engelska i tal och skrift, grundläggande kunskaper i tyska är önskvärt. Tidigare erfarenhet av bokningssystemet Visbook eller liknande är meriterande. Då det krävs visst ansvar över kassan så vill vi att du är över 18 år
Vid ansökan vill vi ha CV och personligt brev. Då vi för tillfället rekryterar många olika tjänster är det viktigt att du anger vilken tjänst du söker. Ofullständig ansökan beaktas ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@selater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seläter Camping AB
