Receptionist i Solna

Vill du vara med och skapa förstklassig service i en modern kontorsmiljö där varje dag bjuder på variation? För kunds räkning söker vi nu en receptionist som vill bidra till en välkomnande atmosfär och en smidig vardag för både besökare och hyresgäster. Tjänsten är belagd i Solna.
I denna roll blir du, tillsammans med två kollegor, ansiktet utåt för en fastighet som erbjuder något utöver det vanliga med restaurang, konferensanläggning, gym och receptionstjänster i toppklass.
Om rollen
Som receptionist är du navet i husets servicefunktioner och den första kontakten för alla som kliver in i byggnaden. Du ansvarar för att skapa en trivsam och professionell upplevelse, oavsett om det gäller att ta emot besökare, koordinera konferenser eller stötta kollegor i huset. Rollen är bred och omväxlande med fokus på service, kommunikation och struktur.
I rollen ingår bland annat
• Välkomna och ta emot besökare, kunder och leverantörer
• Hantera samtal, mail och bokningar av mötes- och konferensrum
• Koordinera serviceärenden och kontakt med leverantörer
• Stötta vid events, möten och andra aktiviteter i huset
• Bidra till att kontoret och gemensamma ytor håller hög standard
• Samarbeta nära övriga receptionsteamet
Vi söker dig som
För den här rollen kommer vi lägga stor vikt vid personlig kompetens. Om du har erfarenhet av service- eller receptionsyrke är det meriterande, men inte ett krav.
Du är självgående, ansvarsfull, serviceinriktad och har lätt för att se vad som behöver göras utan att någon ber om det. Du trivs med att skapa ordning, har ett öga för detaljer och tycker om att möta människor med en varm och professionell attityd.
Vi ser gärna att du har
• Tidigare erfarenhet av reception, hotell eller kontorsservice
• God datorvana och trygghet i Microsoft 365
• Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ
• Hög servicekänsla och god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Om arbetsplatsen
Fastigheten är en levande mötesplats för både företag och besökare, med restaurang, gym, idrottshall och moderna konferensmöjligheter. Här satsar man på kvalitet och trivsel i varje detalj: från det personliga bemötandet i receptionen till det breda serviceutbudet i byggnaden.
Som receptionist blir du en viktig del av helheten, där din insats bidrar till att skapa en välfungerande, attraktiv och levande arbetsmiljö.
Anställning
Detta är ett konsultuppdrag via Joyweek. Du blir en viktig del av såväl Joyweek & kundföretaget och får vårt stöd genom din anställning. Vi följer dig nära och ser till att du trivs, utvecklas och får de rätta förutsättningarna.
Vi värnar om din trivsel och följer kollektivavtal. Som anställd på Joyweek erbjuds du även förmåner som förskottssemester, friskvårdsbidrag & lunchkort.
Övrig information
Start: 2a januari 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Solna
Arbetstider: Vardagar 08.00-17.00
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb.
Joyweek AB (org.nr 559058-8207), http://www.Joyweek.com
(org.nr 559058-8207), http://www.Joyweek.com Arbetsplats
Joyweek Kontakt
Sara Eskilsson sara.eskilsson@joyweek.com
9635988