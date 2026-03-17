Receptionist för deltidsuppdrag
2026-03-17
Är du en flexibel och serviceinriktad person som trivs i en roll där du får skapa en positiv upplevelse för alla som passerar receptionen? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nu två receptionister på deltid för ett långsiktigt konsultuppdrag. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid som varar i minst 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Mer information om företaget ges vid intervjutillfälle.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som Receptionist innefattar varierande arbetsuppgifter med ansvar för receptionen. Du har en viktig roll med syfte att få det dagliga på kontoret att fungera. En stor del av arbetet innebär att du tar emot företagets besökare i receptionen på ett vänligt, engagerat och professionellt sätt. I rollen som receptionist är du därtill ansvarig för att svara på mejl och telefonsamtal, posthantering samt stötta dina kollegor med interna supportärenden. Detta är en roll som passar dig som trivs i att jobba självständigt med många kontaktytor, där din serviceförmåga får lysa. Placeringen för denna tjänst är centralt i Malmö.
Det här är en deltidstjänst och vi söker två receptionister. Arbetstiderna för uppdraget är måndag-torsdag antingen 07.45-12.45 eller 12.15-17.00. På fredagar arbetar du till kl.16.00.
Skapa en trivsam arbetsplats
Ta emot besökare i reception
Registrera inkommande besökare i företagets ticketsystem
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieexamen
Arbetslivserfarenhet från en roll med liknande arbetsuppgifter
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som brinner för att ge god service och är mån om att ge ett gott bemötande till andra runt omkring dig. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, är strukturerad och har en positiv inställning. Du har också en förmåga att se saker som behöver göras, hittar självständigt lösningar på problem samt tar egna initiativ och beslut.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
