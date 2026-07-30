Receptionist extra/vid behov
First Camp Sverige AB / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-30
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Extra receptionist till First Camp Arcus – Luleå
Vill du ha ett roligt och varierande extrajobb vid sidan av dina studier, ditt andra jobb eller kanske bara ha möjlighet att jobba extra när det passar dig? Då kanske du är vår nya kollega!
Vi söker dig som vill arbeta extra i receptionen på First Camp Arcus – Luleå. Här hjälper du våra gäster med allt från in- och utcheckning och bokningar till frågor, tips och annat som dyker upp under vistelsen.
Vi söker dig som är social, serviceinriktad, flexibel och tycker om att möta människor. Du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra och trivas när tempot ibland är högt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av service är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Franska är meriterande.
Vana vid att arbeta med datorer och digitala system.
Anställning:
Extra/vid behov.
Arbetstider på vardagar, kvällar och helger.
Placering: First Camp Arcus – Luleå.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till First Camp Arcus – Luleå! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149917-2123802". Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Arcusvägen 110 (visa karta
)
975 94 LULEÅ Arbetsplats
First Camp Jobbnummer
10016350