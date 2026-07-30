CE-chaufför till Jordbro med möjlighet till heltid

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-07-30


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CE-chaufför till kund i Jordbro
Vi söker nu CE-chaufförer till vår kund i Jordbro. Kunden har flera olika körningar och behovet kan variera över tid, vilket gör att uppdraget kan passa dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs bakom ratten. För rätt person finns även goda möjligheter att uppdraget leder till ett mer långsiktigt upplägg, och på sikt även heltidsjobb.
Arbetet kan omfatta olika typer av transporter med tung lastbil och släp/trailer. Körningarna utgår från Jordbro och kan förekomma både dagtid, kvällstid och nattetid beroende på kundens behov. Det kan även finnas möjlighet till längre uppdrag för rätt person.
Vi söker dig som har god körvana, är noggrann med tider och säkerhet samt har en professionell inställning gentemot både kund och kollegor. Du bör vara självgående, punktlig och van vid att ta ansvar för fordon, gods och planerad rutt.
Vi söker dig som har:
CE-behörighet och erfarenhet av att köra lastbil med släp

Giltigt YKB

God körvana och hög säkerhetsmedvetenhet

Ansvarskänsla och punktlighet

Flexibilitet kring arbetstider

Möjlighet att arbeta kväll/natt vid behov

Meriterande:
Erfarenhet av trailer/link

Erfarenhet av distributions- eller fjärrkörning

ADR eller truckkort

Tidigare erfarenhet från liknande uppdrag

Vi erbjuder:
Uppdrag hos etablerad kund i Jordbro

Flera möjliga körningar och upplägg

Bra lön och OB-ersättning enligt överenskommelse

Möjlighet till längre uppdrag och heltidsjobb för rätt person

En smidig och personlig kontakt genom hela processen

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149930-2123786".

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Dåntorpsvägen 52 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Agil Arbetskraft

Jobbnummer
10016331

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