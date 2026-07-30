CE-chaufför till Jordbro med möjlighet till heltid
Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-07-30
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CE-chaufför till kund i Jordbro
Vi söker nu CE-chaufförer till vår kund i Jordbro. Kunden har flera olika körningar och behovet kan variera över tid, vilket gör att uppdraget kan passa dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs bakom ratten. För rätt person finns även goda möjligheter att uppdraget leder till ett mer långsiktigt upplägg, och på sikt även heltidsjobb.
Arbetet kan omfatta olika typer av transporter med tung lastbil och släp/trailer. Körningarna utgår från Jordbro och kan förekomma både dagtid, kvällstid och nattetid beroende på kundens behov. Det kan även finnas möjlighet till längre uppdrag för rätt person.
Vi söker dig som har god körvana, är noggrann med tider och säkerhet samt har en professionell inställning gentemot både kund och kollegor. Du bör vara självgående, punktlig och van vid att ta ansvar för fordon, gods och planerad rutt.
Vi söker dig som har:
CE-behörighet och erfarenhet av att köra lastbil med släp
Giltigt YKB
God körvana och hög säkerhetsmedvetenhet
Ansvarskänsla och punktlighet
Flexibilitet kring arbetstider
Möjlighet att arbeta kväll/natt vid behov
Meriterande:
Erfarenhet av trailer/link
Erfarenhet av distributions- eller fjärrkörning
ADR eller truckkort
Tidigare erfarenhet från liknande uppdrag
Vi erbjuder:
Uppdrag hos etablerad kund i Jordbro
Flera möjliga körningar och upplägg
Bra lön och OB-ersättning enligt överenskommelse
Möjlighet till längre uppdrag och heltidsjobb för rätt person
En smidig och personlig kontakt genom hela processen
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Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149930-2123786". Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Dåntorpsvägen 52 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Agil Arbetskraft Jobbnummer
10016331