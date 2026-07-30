Receptionist i Swedish Lapland
First Camp Sverige AB / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-30
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Hos First Camp Arcus – Luleå får du möjligheten att arbeta med internationella gäster och skapa oförglömliga upplevelser.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist till vår vintersäsong på First Camp Arcus – Luleå!
Hos oss får du arbeta i en härlig vintermiljö och möta gäster från hela världen. Under vintern kommer många av våra gäster till Swedish Lapland för att uppleva norrsken, skoterturer, isfiske och allt annat som Luleå och området har att erbjuda. Vi har många internationella gäster och kunskaper i franska är därför särskilt meriterande.
Som receptionist är du en viktig del av gästernas vistelse. Du välkomnar våra gäster när de anländer, hjälper till med bokningar och frågor, tipsar om aktiviteter och sevärdheter och ser till att de får den hjälp de behöver under sin vistelse. Ibland handlar det om att lösa ett problem, ibland om att ge det där lilla extra tipset som gör semestern ännu bättre.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss under perioden december 2026 – mars/april 2027. Du trivs med att möta människor, gillar när det händer mycket och tycker att det är roligt att hitta lösningar och skapa bra gästupplevelser.Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som receptionist arbetar du tillsammans med resten av teamet för att skapa en så bra gästupplevelse som möjligt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
In- och utcheckning av camping- och stuggäster.
Ta emot och hjälpa gäster på plats, via telefon och mejl.
Hantera bokningar, ändringar och betalningar.
Svara på frågor och ge tips om aktiviteter, sevärdheter och upplevelser i Luleå och Swedish Lapland.
Hantera gästfeedback och hjälpa till att lösa eventuella problem under vistelsen.
Försäljning av bland annat aktiviteter, tillval och produkter i receptionen.
Samarbete med övriga avdelningar på anläggningen, exempelvis städ, vaktmästeri och aktiviteter.
Bidra till att receptionen och våra gemensamma ytor är välkomnande, organiserade och trivsamma.
Vara med och skapa en personlig och minnesvärd upplevelse för varje gäst.
Det här är ett arbete för dig som gillar att möta människor, trivs när det händer mycket och som tycker om att lösa problem och hitta bra lösningar även när tempot är högt.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, trygg och serviceinriktad och som tycker att det är roligt att arbeta med människor. Du har lätt för att ta kontakt med andra och tycker om att göra det lilla extra för att våra gäster ska känna sig välkomna.
Du är:
Social, positiv och lösningsorienterad.
Serviceinriktad och tycker om att möta människor från olika delar av världen.
Ansvarstagande och självgående.
Flexibel och trivs med varierande arbetsdagar.
Strukturerad och noggrann även när tempot är högt.
En lagspelare som gärna hjälper till där det behövs.
Bekväm med att hantera flera saker samtidigt och prioritera när situationen kräver det.
Datorvan och har lätt för att lära dig nya digitala system.
Trygg i att kommunicera med gäster på olika språk.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För oss är rätt inställning, engagemang och viljan att skapa fantastiska gästupplevelser viktigare än exakt vilken erfarenhet du har.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av service, reception, hotell, camping eller turism.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av bokningssystem eller andra digitala system.
Goda kunskaper i franska är meriterande.
Vi erbjuder
Ett härligt team med kollegor från olika delar av världen.
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
En arbetsplats i en unik miljö nära naturen, stranden och Lule älv.
Möjlighet att utvecklas inom ett av Skandinaviens ledande företag inom camping och resort.
Personalboende finns att hyra för dig som flyttar till Luleå för tjänsten.
Anställning
Säsongsanställning december 2026 – mars 2027.
Deltid/heltid
Arbete sker vardagar och helger, morgon och kväll enligt schema.
Placering: First Camp Arcus Luleå.Så ansöker du
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att skapa fantastiska gästupplevelser. Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du är nyfiken, ansvarstagande och vill utvecklas tillsammans med oss.
Låter det som jobbet för dig?
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till First Camp Arcus Luleå – och en vinter i Swedish Lapland du sent kommer att glömma! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149882-2123764". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Arcusvägen 110 (visa karta
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975 94 LULEÅ Arbetsplats
First Camp Jobbnummer
10016323