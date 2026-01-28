Receptionist/admin till hotell
Vi söker en driven receptionist med passion för administration
Älskar du struktur, tempo och att arbeta i flera system samtidigt? Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik och där din förmåga att skapa ordning i ett högt tempo verkligen gör skillnad? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en engagerad och mycket datorvan receptionist med stark administrativ ådra. I denna roll har du en central funktion i hotellets dagliga drift och ansvarar för att bokningar, fakturor, gästhantering och ser till att administrativa flöden fungerar smidigt och korrekt.
Om rollen
Som receptionist hos oss arbetar du bland annat med:
Boknings- och fakturahantering
Telefon- och mejlkommunikation
Administration i flera system samtidigt
Gästservice och löpande ärendehantering
Hotellbokningar
Restaurangbokningar
Event och bröllopsförfrågningar
• occh mycket annat!
Arbetet kräver att du snabbt kan växla mellan olika arbetsuppgifter, har god simultanförmåga och trivs med att hantera många processer parallellt.
Vem är du?
Mycket snabb och trygg med datorn
Van att arbeta i flera system och lär dig nya program snabbt
Noggrann, strukturerad och detaljorienterad
Lösningsorienterad och stresstålig
Trivs i högt tempo och gillar att ha många bollar i luften
Bekväm med gästkontakt och servicearbete
Du gillar listor, struktur och att skapa ordning - och har en naturlig drivkraft att förbättra arbetssätt och rutiner. För dig är effektivitet och kvalitet självklara delar av arbetet.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett familjärt hotell med ett engagerat team som ständigt strävar efter att utvecklas och bli bättre. Här får du möjlighet att arbeta självständigt, ta ansvar och bidra med dina idéer.
Tjänsten är timbaserad efter behov, med möjlighet till minst 50 % (cirka 20 timmar per vecka) eller mer, beroende på överenskommelse.
Låter detta som rätt roll för dig?
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV till jobb@slottsvillan.se
