Receptionist

Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Receptionistjobb / Malung-Sälen
2026-07-30


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Receptionist till Hotel Bügelhof – vintersäsongen 2026/2027

Vill du arbeta i hjärtat av fjällvärlden och vara en nyckelperson i gästupplevelsen?

Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad receptionist till Hotel Bügelhof i Lindvallen. Hos oss blir du en central del av hotellets verksamhet och möter gäster i alla delar av deras vistelse – från ankomst till avresa.

Hotellet har 54 rum i olika storlekar och erbjuder en varm, personlig atmosfär där varje gäst ska känna sig välkommen.

Publiceringsdatum
2026-07-30

Om tjänsten
Arbetet som receptionist är varierande och innefattar både service och administration. Arbetstiderna är varierande och kan omfatta dag och eftermiddag/kvälls pass.

Vi söker dig som

Har relevant utbildning och/eller erfarenhet från hotell, reception eller liknande serviceyrke (meriterande)

Trivs med både självständigt arbete och att samarbeta i team

Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad

Har ett gott öga för ordning, struktur och detaljer

Har en positiv inställning och bemöter gäster med ett professionellt och varmt leende

Bidrar till en god arbetsmiljö och en positiv atmosfär för både gäster och kollegor

Delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet

Om Hotel Bügelhof

Hotel Bügelhof ligger på Sälfjällstorget i Lindvallen – endast ett snöbollskast från både liftar och pister. Här har gästerna nära till restauranger, butiker och skiduthyrning.

Vårt 4-stjärniga hotell erbjuder 54 rum, inredda i en harmonisk mix av alpin och fjällinspirerad design. För avkoppling finns även en uppskattad relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.

Vi strävar alltid efter att ge det lilla extra – den personliga servicen som gör skillnad.

Vi erbjuder

En varierad och utvecklande säsongstjänst

Arbete i en unik fjällmiljö

Ett engagerat och välkomnande team

Möjlighet till personalboende i Sälen by

Så ansöker du
Du söker enkelt via mobilen genom att besvara några korta frågor. Vi prioriterar kandidater som genomför våra videofrågor. CV och personligt brev behövs inte.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts efter hand.

Säsongsperiod

Hotellet är öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.

Välkommen till Hotel Bügelhof – där fjällupplevelser möter professionell service dygnet runt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag (org.nr 556221-5839)
780 67  MALUNG-SÄLEN (DALARNAS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB

Jobbnummer
10016403

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