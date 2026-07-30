Städare i Sälen/Vemdalen/Funäsdalen/Åre
Idp Drift och Servicetjänster AB / Städarjobb / Malung-Sälen Visa alla städarjobb i Malung-Sälen
2026-07-30
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eller i hela Sverige
IDP - Drift & Servicetjänster utför all typ av städning och servicetjänster för privatpersoner och företag. Vi arbetar på turistdestinationer med hotell, fritidshus och publika ytor. Vi är ett företag som växer snabbt och ständigt och finns idag plats på 10 olika destinationer i både Sverige och Norge.
Läs gärna mer om oss på: www.idpdrift.com, www.facebook.com/idpdrift/
Vill du bo nära naturen och samtidigt ha ett utvecklande arbete ? Vi erbjuder arbetsplats i Sälen, Funäsdalen, Vemdalen eller Åre.
Vi söker medarbetare till vintersäsongen 2026/2027
Gillar du att åka skidor eller snowboard? Önskar du ha nära till ett Spa efter jobbet? Vill du utveckla din kompetens och växa som person? Häng då med i vårt fantastiska gäng!
Vi söker dig som har rätt attityd, vågar ta tag i saker och är ambitiös och passionerad i det du gör. Eftersträvar efter din fullständiga potential och att kunna ge god service.
Kompetens
• Måste behärska det svenska eller engelska språket
• Kunna ta ansvar för sitt arbete
• Ta egna initiativ, inneha social förmåga och kan arbeta självständigt såväl som i team
• Positiv inställning
• Tidigare erfarenhet
• Klar och tydlig i kommutation samt vara organiserad
• Engagerad, kreativ och fokuserad på lösningar
• Vara uppmärksam på vad gästen och företaget kan komma att behöva
• Körkort och gärna egen bilPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
• Måste vara EU/EES medborgare eller ha godkänt visum inom Sverige/Norge
• Vara uppmärksam till detaljer, städa bra samt kunna ta emot kritik/feedback
• Arbeta effektivt i högt tempoDina arbetsuppgifter
• Städa stugor och publika områden
• Leverera god service till våra gäster
• Stötta vårt team i bästa mån för att kunna nå våra mål och standards
• Följa avdelningens riktlinjer och bidra till en god arbetsatmosfär
• Rapportera skador, stöld och ta hand om upphittade föremål
• Upprätthålla arbetsbilar, tvättstuga samt se till att all städmaterial tas hand om
• Utföra de arbetsuppgifter som anses nödvändigt av ledningen
• Kunna uppnå våra förväntningar på städning och service
Fördelar/Förmåner
• Skipass, skid- och snowboard uthyrning till ett billigt pris
• Personalpass på Experium Spa & Sauna World till ett billigt pris
• Vi erbjuder personal boende
• Personlig utveckling
• Betald utbildning
• Semesterersättning och sjuklön enligt kollektivavtal
• Flexibelt schema Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: jobb@idpdrift.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IDP Drift och servicetjänster AB
(org.nr 556905-8638)
Lindvallen Svansjön (visa karta
)
780 67 SÄLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Idp Drift & Servicetjänster AB Jobbnummer
10016377