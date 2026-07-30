Planerare till Eveo Södertälje
Eveo AB / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-07-30
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Eveo är ett hemtjänstföretag som med engagemang, kunskap och ett personcentrerat arbetssätt arbetar för att erbjuda omsorg av högsta kvalitet till våra kunder. Som en del av Carico genomsyras vår verksamhet av våra ledord – ansvar, bemötande och kvalitet, som vägleder oss i varje beslut, möte och insats. Vi söker nu en planerare till vår verksamhet i Södertälje som vill vara med och bidra till en välfungerande och kvalitativ omsorg.
Delar du vår övertygelse om att människan och kvalitet alltid ska stå i centrum? Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och positiva kollegor för att skapa en vardag som präglas av omtanke, respekt och hög kvalitet i varje möte. Som planerare har du en central roll i verksamheten där du, genom struktur, samarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt, bidrar till att säkerställa en trygg, effektiv och personcentrerad omsorg för både våra kunder och medarbetare.
Rollen som planerare
Som planerare hos Eveo har du en central roll i verksamheten och fungerar som navet i den dagliga driften. Du ansvarar för att planera, samordna och bemanna verksamheten så att våra kunder får en trygg och kvalitativ omsorg. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med verksamhetschef, medarbetare, kunder, handläggare, uppdragsgivare och andra samverkansparter. Som planerare är du för många den första kontakten med verksamheten och har en viktig funktion i att skapa struktur, kontinuitet och god kommunikation.
Du arbetar i verksamhetens olika system, följer upp planerade insatser och säkerställer att den dagliga planeringen fungerar effektivt och med hög kvalitet. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan hantera flera uppgifter samtidigt.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som planerare kommer du bland annat att:
Planera och bemanna den dagliga verksamheten.
Vara första kontakt för medarbetare, kunder och andra samverkansparter.
Följa upp planerade insatser och säkerställa god kontinuitet.
Arbeta i och hantera verksamhetens olika verksamhetssystem.
Bidra till en effektiv planering med fokus på kvalitet och god service.
Vara ett stöd till verksamhetschefen i den dagliga driften.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Har B-körkort.
Har god datorvana och lätt för att arbeta i digitala verksamhetssystem.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du är flerspråkig.
Vi ser att du är
För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och ansvarstagande person som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att vara spindeln i nätet, har god samarbetsförmåga och motiveras av att hitta lösningar när förutsättningarna förändras.
Vi ser gärna att du är:
Strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete.
Lösningsorienterad och ser möjligheter även i utmanande situationer.
Kommunikativ och trygg i kontakten med kunder, anhöriga, kollegor och externa samarbetspartners.
Flexibel och kan anpassa dig till verksamhetens förändrade behov.
Stresstålig och behåller lugnet och fattar välgrundade beslut även när tempot är högt.
Låter detta som något för dig?
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig - Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö.
Eftersom att vi att vi arbetar med hemtjänst är trygghet och säkerhet mycket viktigt för oss. För att vara aktuell för anställning behöver du därför kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister som en del av rekryteringsprocessen. Du behöver även uppvisa pass eller tillstånd att arbeta i Sverige innan eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149905-2123837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Björklundsgatan 4 (visa karta
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152 41 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Eveo Jobbnummer
10016378