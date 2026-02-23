Receptionist
2026-02-23
Vi på Axelsons SPA & Skin Clinic Odengatan växer och växer och behöver nu stärka upp vårt härliga team med ytterligare en grym kollega.
Vi söker en person som vill arbeta vid behov gällande receptionist arbete, detta gäller bland annat varannan helg och någon/några vardagar i veckan.
Som person ser vi att du är flexibel, säljande, pålitlig och arbetar alltid noggrant men effektivt. Du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor samt ser försäljning som en service till kunden. Vi ser även att du är flexibel gällande arbetstider och kan arbeta kvällar som helger.
Meriterat är om du är utbildad hud eller massage terapeut.
Vill du bli en del av vårt växande team?
Intervjuer hålls löpande och vi rekryterar vartefter behovet ökar.
Öppettider för anläggningen är;
Måndag, Tisdag, Fredag 10.00 - 19.00
Onsdag & Torsdag 10.00 - 20.00
Lördag 10.00 - 17.00
Söndag 11.00 - 17.00
Vid frågor om tjänsterna kontakta jobb.stockholm@axelsonsspa.se
Varmt välkommen att söka till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb.stockholm@axelsonsspa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Arbetsgivare Axelsons Spa AB
(org.nr 556666-1194)
Odengatan 72 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Axelsons SPA & Skin Clinic Odengatan Jobbnummer
9757461