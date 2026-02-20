Receptionist
2026-02-20
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en sommarjobbare till receptionen på Bosch i Mellansel! Som receptionist blir du en central del av Bosch Rexroths verksamhet. Receptionen är inte bara en plats för att välkomna besökare, den utgör också navet för kommunikation, säkerhet och administrativa funktioner. Som person ser vi gärna att du har god social kompetens och att du drivs av att erbjuda god kundservice. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Vidare är du en fena på att planering och organisering, samt ser lösningar när andra ser problem. Det är viktigt att du som söker är kommunikativ och känner dig trygg med att hantera flertalet system.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Randstad. Tjänsten innebär heltid några veckor över sommaren med start juni/juli. Efter sommaren kommer det att finnas möjlighet att arbeta vid behov om man har intresse för det.
Urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Enbom via sandra.enbom@randstad.se
. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Din arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ge kundservice till besökare samt via telefon och e-post
Administration, dokumentation och arkivering
Teknisk övervakning, och säkerhetsarbete

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Förmåga att organisera information, hantera dokument och utföra uppgifter noggrant och effektivt.
Utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter för att kunna kommunicera tydligt och effektivt med olika intressenter.
Analytiskt tänkande för att kunna utvärdera områden för förbättring.
Förmåga att samarbeta med olika intressenter

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete i reception
Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
