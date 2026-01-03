Receptionist
Pedalens Trafikskola AB / Receptionistjobb / Nyköping
2026-01-03
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
, Södertälje
Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
Receptionist på deltid 20 timmar/ vecka till och börjar med sökes till vårat nya kontor beläget i Nyköping.
Vi söker en engagerad och erfaren receptionist till vår trafikskola. Våra kunder är privatpersoner, företag och myndigheter.Om tjänsten
Deltid, dagtid.
Arbetet innefattar receptionstjänst, kundmottagning, fakturering och administrativa uppgifter
Start 02022026Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av liknande receptions jobb/ kundmottagning.
God förmåga att hantera kunder i olika åldrar med omtanke och professionalism
Att vara noggrann och ha tydlig kommunikation
God svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
God datorvana samt inom marknadsföring och sociala medier
B- körkort
kunna arbete sena eftermiddagar
Meriterande:
Utbildning inom ekonomi,
Flera körkortsbehörigheter
Vi erbjuder:
En meningsfull arbetsplats där ditt arbete gör verklig skillnad i företaget och du kommer att få träffa olika människor i arbetet som berikar dina sociala erfarenheter.
Kollegial och stödjande arbetsmiljö
Utbildning och introduktion anpassad efter behov
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@pedalenstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionst Nyköping". Arbetsgivare Pedalens Trafikskola AB
(org.nr 556987-3200) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668324