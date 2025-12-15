Receptionist
2025-12-15
Vi söker nu en vandrarhemsvärd till sommarsäsongen.
Tjänsten innebär ansvar för receptionen och städningen av vandrarhemmet.
Det är en fördel om du har en bakgrund inom hotell/konferens och har erfarenhet av bokningssystem, vi använder Hot Soft.
Som person är du stresstålig och har alltid ett leende på läpparna då du strävar att alltid överträffa gästernas förväntan.
Du har en god planeringsförmåga och löser problem som kan dyka upp löpande.
Toppen om du har erfarenhet från både företags- och privatgäster.
Tjänsten startar i juni. Säsongen varar augusti ut.
Det här är några av de dagliga arbetsuppgifterna:
Städning av rummen och toaletter.
In/utcheckning av gäster.
Kassahantering med tillhörande redovisning.
Viss försäljning i receptionen.
Ha kontakt med andra enheter på ön, tex med kiosken för att boka kajaker och krogen för att hjälpa till med bordsbokning.
Vara påläst om vad som händer på ön och informera gästerna om det.
Gärna vara intresserad av att piffa på vandrarhemmet.
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte med att söka, urvalet sker löpnade, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som ligger digitalt i framkant och som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Finnhamns Arkipelag AB
