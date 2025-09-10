Receptionist
Hotel AB Bastionen / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel AB Bastionen i Göteborg
Vårt Front Office Team söker en vänlig och positiv kollega som brinner för service och älskar hotell.
Vad förväntas av dig?
Din huvudsakliga uppgift blir att välkomna gäster till hotellet och säkerställa att alla får högklassig service och en minnesvärd vistelse hos oss. Du är väl insatt i hotellet och dess omgivningar för att kunna ge tydlig information och svara på frågor om hotellet och vad man kan hitta på under sin vistelse i Göteborg. Du är duktig på att kommunicera med gäster och medarbetare via telefon, email och i person. Eftersom vi är ett stort hotell med många internationella gäster och medarbetare är det viktigt att du är bekväm med att interagera både på svenska och engelska och trivs i en mångkulturell miljö. Publiceringsdatum2025-09-10Bakgrund
Vi söker dig som brinner för service och har erfarenhet av dagliga receptionssysslor såsom incheck/utcheck och planering av ankommande gäster. Du trivs med att arbeta i ett team och är duktig i samarbetet mellan olika avdelningar. Du är stresstålig, flexibel och bra på att prioritera rätt när det kör ihop sig. Du är kreativ i att hitta lösningar och drivs av att kunna leverera en service i världsklass. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från större hotellreception, samt körkort, då du kan komma att behöva assistera vår Concierge med parkering av bilar.
Vi erbjuder
70% fast anställning på ett stort hotell inom en internationell hotellkedja. Arbetet inkluderar oregelbundna tider med dag, kväll och helgarbete.
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL är beläget vid Drottningtorget i centrala Göteborg. Hotellet har 355 hotellrum varav 38 sviter. Standardrummen är bland de största i Göteborg och hotellets berömda Royal Suite mäter hela 160 kvm. Här har många stora celebriteter bott under sina besök i staden. På Radisson Blu Scandinavia finns Hagabadet Spa & Yogastudio, två restauranger, stora ytor för event, butiker samt ett bevakat garage med parkeringsservice och elbilsplatser. Vi har en stor konferensavdelning med 15 mötesrum varav en stor bankettsal med kapacitet för 480 sittande gäster.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel AB Bastionen
(org.nr 556129-2037) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Radisson Blu Scandinavia Hotel Kontakt
Front Office Manager
Jenny Birgersson jenny.birgersson@radissonblu.com Jobbnummer
9503070