Karlskoga Hotell, en nyrenoverad anläggning som erbjuder moderna hotellrum, effektiva konferensutrymmen och en fantastisk matsal där vi serverar våra populära luncher. Hotellet är inne i en expansiv fas och efterfrågan på våra tjänster ökar dag för dag. Vi måste därför förstärka vår proffsiga organisation ytterligare.
Receptionen kommer under hösten behöva förstärkning och vi söker därför nya receptionister på deltid!
Vill du jobba hos oss?
Du tycker om att jobba! I vår reception arbetar du med alla sysslor, med fokus på det personliga mötet med våra gäster. Tillsammans med dina kollegor är du ansiktet utåt.
Du vet vad värdskap är och tycker om att ge service i alla lägen, vara trevlig trots en dålig dag, ge gästen något att minnas vid sitt besök. Du tycker om att ha ordning & reda omkring dig och gillar att jobba tillsammans med andra människor. Du har lätt att lära och tycker om att ha en många olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Receptionist
Vi söker dig som har fyllt 20 år och som vill jobba extra på kvällar och helger. Du kanske har ett jobb idag eller går på universitet men behöver ett extraknäck. Du har en gymnasieutbildning med dig, gärna med inriktning hotell och restaurang eller erfarenhet i motsvarande grad av service.
Du har en god svenska och engelska i tal och skrift.
Du tar emot bokningar och förfrågningar från våra gäster, in- och utcheckningar under dag/kväll, kassahantering. Vi erbjuder även bar på kvällstid. Du hjälper till med städ samt i köket med servering & disk vid behov.
Du arbetar enligt schema, kväll och helger.
Välkommen att söka!
Välkommen med din ansökan och ditt cv, snarast och senast 30 september, till jobb@karlskogahotell.se
urval sker löpande. Märk din ansökan med vilken tjänst du söker.
Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida; www.karlskogahotell.se.
För mer information kan ni kontakta hotellchef Sara Berggren, 0705664060 eller Angelica Byström, 0706004151. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobb@karlskogahotell.se Arbetsgivare Karlskoga Hotell AB
(org.nr 556104-8397)
Boåsvägen 2 (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Jobbnummer
9501504