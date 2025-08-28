Receptionist
Råslätt Folktandvård
På Råslätt Folktandvård präglas klinikandan av glädje och gemenskap. Vi har en god arbetsmiljö och alla medarbetare är aktivt engagerade i utvecklingen av vår klinik.
Kliniken är nybyggd och ligger högst upp i Råslätts vårdcentrum. Här finns goda förutsättningar för att välkomna fler medarbetare och nu kompletterar vi vår arbetsgrupp med en receptionist. Välkommen att söka till oss!
Läs gärna mer om oss på Råslätt Folktandvård! (https://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-raslatt-folktandvard-jonkoping/)
Rollen som receptionist
Som receptionist på vår klinik är du ofta den första våra patienter möter. Du förstår din roll som klinikens ambassadör och för dig är ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt en självklarhet. Du ansvarar för att bemöta våra patienter då de kontaktar oss vid besök, på telefon eller via mejl.
Du trivs att arbeta i en administrativ roll och i tjänsten ingår bland annat arbete med remisshantering, tidsbokningar, frågor som rör fakturering och debitering och posthanteringen.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Som receptionist hos oss spelar du en viktig roll när det kommer till patientbemötande. Det är du som ser till att såväl incheckning av patienter som administration flyter på. Du har en central roll i att skapa trygghet och ett professionellt bemötande. Hos oss arbetar du i en stimulerande miljö med mycket patientkontakt. Här blir du en del av en stor personalgrupp med bra arbetsklimat och god sammanhållning.
Vi söker dig som har erfarenhet av receptionistarbete eller annat likvärdigt arbete inom service och administration. Då en stor del av arbetet är administrativt behöver du ha god datorvana. Vi ser med fördel att du har goda kunskaper i officepaketet. Du talar och skriver obehindrat på svenska och du behöver också kunna föra samtal med våra patienter på engelska. Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom tandvård ses det som meriterande.
Vår vardag är händelserik och du kan komma att behöva hantera flera ärenden under kort tid, varpå det är viktigt att du är flexibel och strukturerad i ditt arbetssätt. På kliniken bidrar du med god energi och en positiv attityd. Genom väl fungerande relationer ser du till att skapa bra samarbeten. Du känner ett stort ansvar för dina uppgifter och gillar att driva arbetet framåt. I de beslut du tar ser du alltid till hela verksamhetens bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Som ny medarbetare på kliniken blir du väl omhändertagen och vi värdesätter att skapa en genomtänkt introduktion. Tjänsten är ett vikariat på heltid under ett års tid med tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Suzana Azizi tel: 010-242 97 11, suzana.azizi@rjl.se
eller klinikchef Anna Magnusson tel: 010-242 97 20, anna.magnusson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 18 september. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Fast lön. Kollektivavtal finns.
