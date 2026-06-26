Receptionist - Kontorsservice
Göteborgs kommun / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
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Vill du vara med och skapa ett professionellt och välkomnande första intryck i ett helt nytt kontorshus? Nu söker vi två receptionister till vår enhet Kontorsservice för tidsbegränsade anställningar om cirka fyra månader.
Kontorsservice ansvarar för att skapa en välfungerande arbetsplats för våra medarbetare. Inom enheten arbetar receptionister, vaktmästare och lokalvårdare tillsammans för att ge service till flera av våra verksamheter. Vi hjälper varandra, arbetar prestigelöst och ser laget före jaget.
Receptionen kommer att vara placerad i ett nyöppnat hus där mycket fortfarande är under uppbyggnad. Det innebär ett högt tempo, varierande arbetsuppgifter och ett stort behov av flexibilitet och problemlösningsförmåga. Vår uppgift är att ge ett professionellt bemötande, svara på frågor, vägleda besökare och medarbetare samt bidra till att alla känner sig välkomna. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som receptionist är du en central del av vår serviceorganisation. Du arbetar både med den dagliga receptionen, konferensservice och med administrativa uppgifter kopplade till kontorsservice.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Bemanna den interna receptionen och ge service till medarbetare och besökare.
Vägleda medarbetare och besökare i huset.
Hantera nyckelutlämning, passerkort, fotografering och busskort.
Besvara frågor och ge stöd i olika serviceärenden.
Ansvara för mötesservice och tillsyn av konferenslokaler.
Hantera konferensservice, inklusive beställning och servering av fika.
Genomföra inköp i Proceedo.
Utföra administrativa arbetsuppgifter kopplade till verksamheten.
Samarbeta nära övriga funktioner inom Kontorsservice. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning.
Flerårig erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
Flerårig erfarenhet av arbete i reception, servicedesk eller annan serviceverksamhet.
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i Microsoft Word.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av inköp i Proceedo.
Erfarenhet av konferensservice eller konferensverksamhet.
Erfarenhet av att ansvara för kund- eller besökarkontakter.
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad och ha ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du har ett professionellt bemötande och skapar förtroende i mötet med människor.
Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Eftersom receptionen kommer att vara placerad i ett nytt hus behöver du vara lösningsorienterad och trivas i en miljö där alla rutiner ännu inte är helt på plats. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och bidrar till ett gott samarbete inom arbetsgruppen. Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Då rekryteringen genomförs under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under delar av sommaren. Vi planerar att påbörja intervjuer från och med den v.30 och återkoppling ges via mejl.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi är på väg in i nyrenoverade centralt belägna lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik; Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kontorsservice
Johanna Utsten johanna.utsten@stadsfast.goteborg.se Jobbnummer
9981574