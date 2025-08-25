Receptarie Sjukvårdsapotek VGR SV
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till Sjukvårdsapotek VGR SV
Sjukvårdsapotek VGR SV är en del av det regiongemensamma Sjukvårdsapotek VGR och den enhet inom Sjukhusen i väster som ansvarar för förvaltningens samlade läkemedelsarbete.
I enhetens uppdrag ligger ansvar för läkemedelsförsörjning, stöd i läkemedelshanteringsfrågor, uppföljning samt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, allt i nära samarbete med verksamheten. I enhetens uppdrag ligger också att stötta mer vårdnära ute på vårdavdelningarna och där hantera delar av det dagliga läkemedelsarbetet.
Sjukvårdsapotek VGR SV ingår organisatoriskt i verksamhet Diagnostik och service tillsammans med enheter för radiologi och medicinsk teknik.
Sjukvårdsapoteket inom Sjukhusen i väster arbetar för samtliga fyra sjukhus inom förvaltningen men har driftuppdrag med medarbetare på plats på Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett och Högsbo närsjukhus. Medarbetarna är apotekare, receptarier och sjuksköterskor.
Vi är nu i behov av ytterligare en receptarie till vårt team för att kunna utföra vårt uppdrag i enlighet med vårdens behov. Tjänsten är initialt placerad på Kungälvs sjukhus men på sikt eventuellt även på andra sjukhus inom förvaltningen.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, gärna med något eller några års yrkeserfarenhet.
Som person är du öppen och serviceinriktad och har lätt för att skapa nya kontakter och goda relationer. Du är van vid och tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du har god förmåga att samarbeta. Du är ansvarstagande, noggrann och bra på att själv organisera och strukturera ditt arbete. Då vi är en verksamhet i ständig utveckling är det viktigt att du uppskattar att arbetsuppgifter och arbetssätt varierar och förändras över tid.
Erfarenhet av arbete inom vården och sjukhusapoteksverksamhet är meriterande. Arbetet ställer krav på goda IT-kunskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du spännande och stimulerande arbetsuppgifter där du på olika sätt stöttar vårdenheterna i läkemedelsrelaterade uppdrag. Det kan till exempel vara beställning och uppackning av läkemedel, iordningställande av antibiotika, packning av läkemedel inför hemgång, packning av vätskevagnar och att säkerställa att ordinerade läkemedel finns tillgängliga när patienten behöver dem.
På vår enhet har vi valt värdeorden engagemang - förtroende - gemenskap som ledstjärna i vårt arbete.
Arbete på samtliga sjukhus inom förvaltningen kan bli aktuellt, även om huvudplaceringen initialt är på Kungälvs sjukhus. I nuläget arbetar vi endast dagtid, vardagar. Helgtjänstgöring och arbete kvällstid kan dock bli aktuellt på sikt.
Legitimerad receptarie.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Löpande urval och intervjuer under ansökningstiden kan förekomma. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Facklig företrädare
Sveriges Farmaceuter, 08-507 999 00.
Skyddsombud
Maria Kopka, Sveriges Farmaceuter, 0303-988 23.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukvårdsapotek VGR SV, Kungälvs sjukhus Kontakt
Marianne Skoglund-Andersson, samordnare 0767-698392 Jobbnummer
9474460