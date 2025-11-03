Råvarulogistiker tåg
Vida Ab, Vida Skog / Logistikjobb / Alvesta Visa alla logistikjobb i Alvesta
2025-11-03
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vida Ab, Vida Skog i Alvesta
, Vetlanda
, Tranås
, Vänersborg
, Dals-Ed
eller i hela Sverige
Vilka är vi?
Vida Skog ingår i Vida-gruppen som är en av Sveriges största aktörer inom skog- och träindustrin. Vi är en koncern med ca 1900 medarbetare och vi har 27 produktionsanläggningar runt om i södra Sverige. Vida Skog är koncernens råvarubolag som försörjer våra 15 sågverk med timmer.
Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar. Men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare som är vår absolut viktigaste resurs.
Vi erbjuder dig en fri, ansvarsfull och omväxlande roll i ett företag som präglas av engagemang, arbetsglädje och korta beslutsvägar!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vad innebär rollen?
Som råvarulogistiker ansvarar du för att planera, optimera och följa upp råvaru- samt färdigvaruflödet från skogen till våra sågverk, mottagningsplatser och hamnar, som sker via tågtransporter. Du blir länken mellan marknad, inköpsorganisation, utlastningen och våra transportörer, och ansvarar för den övergripande transportplaneringen när det gäller vilka prioriteringar som ska göras för ditt ansvarsområde.
En viktig uppgift blir att hela tiden förbättra och utveckla dokumentation, arbetssätt och rutiner kring de system du arbetar i. Du kommer vara placerad på vårt kontor i Vislanda men tjänsten kommer innebära resor i Vidas hela verksamhetsområde.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker en lösningsorienterad, kommunikativ och relationsskapande person med ett genuint intresse för logistik och planering. Du har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet, och/eller någon form av eftergymnasial utbildning, inom logistik eller liknande. Framför allt har du ett intresse och engagemang för logistiska utmaningar. Meriterande är om du har kunskap kring tågverksamhet.
Tjänsten kräver god kunskap i office-paketet, med lite extra tyngd på excel. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vida AB
(org.nr 556374-4183) Arbetsplats
Vida Ab, Vida Skog Kontakt
Logistikchef
Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@vida.se 047236429 Jobbnummer
9585213