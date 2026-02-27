Rättschef
Är du vår nye rättschef?
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som rättschef erbjuds du ett av Sveriges viktigast jobb inom energisektorn, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Läs mer om vår arbetsplats här: Vår arbetsplats | Svenska kraftnät (svk.se)Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Då vår verksamhet växer kraftigt och vi har central roll i omställningen av kraftsystemet och ett stort ansvar för en samhällskritisk infrastruktur och kraftsystemet som helhet behöver vi nu förstärka vår organisation med en ny Rättschef. Vi är sedan 2019 i en kraftig tillväxtfas i verksamheten. Omställningen av kraftsystemet sammanfaller med tiden för omfattande reinvesteringsbehov och förstärkningar vilket gör att utvecklingstakten är hög och förväntningarna från omvärlden är mycket stora.
Detta innebär i sin tur stort fokus på de juridiska frågeställningar som uppkommer i samband med detta.
Rollen som rättschef är ny och kommer att vara direkt underställd generaldirektören då det av yttersta vikt att denne har juridik nära sig för att på ett effektivt och systematiskt sätt få juridiskt stöd när komplexa beslut fattas.
Du ingår även i Svenska kraftnäts ledningsgrupp.
Som rättschef har du en strategiskt central roll i Svenska kraftnät och ansvarar för att leda, samordna och utveckla det juridiska arbetet i en verksamhet med stor betydelse för hela Sverige.
I tjänsten ingår bl.a. följande uppgifter;
• Leda och utveckla myndighetens rättsliga verksamhet.
• Säkerställa hög juridisk kvalitet i beslutsfattande, styrning och normtillämpning.
• Vara strategiskt juridiskt stöd till generaldirektör, ledningsgrupp och styrelse.
• Ansvara för rättslig styrning, rättsutveckling och intern samordning.
• Företräda myndigheten i juridiska frågor externt, vid behov.
Nuvarande Rättsavdelningen och Chefsjuristfunktionen kommer att slås ihop och placeras i en gemensam organisation under rättschefen.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
För att lyckas som rättschef måste du ha en strategisk förmåga och ett brett perspektiv på de frågor du ställs inför.
Du har ett tydligt leverans- och effektivitetsperspektiv och vana att samordna grupper, jobba tvärfunktionellt över hela organisationen och vara en bra referenspunkt för andra. Du säkerställer att kollegor och medarbetare har den information som krävs för att vi så effektivt som möjligt ska kunna nå våra gemensamma mål.
Sist med inte minst skapar du engagemang och delaktighet genom ditt sätt att verka.
Eftersom vår verksamhet är säkerhetsklassad kräver detta arbete att du har en mycket hög integritet och alltid agerar på ett omdömesgillt sätt.
Svenska kraftnät befinner sig i stark tillväxt och elmarknaden utvecklas kraftigt så du måste ha lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar men också ha förmågan att skapa trygghet i förändringen.
För att trivas som rättschef hos oss, ser du möjligheterna i förändringar.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering
Utbildning.
Du har en jur.kand eller svensk juristexamen.
Vidare har du:
• Arbetslivserfarenhet som assessor från hovrätt eller kammarrätt.
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom statlig myndighet.
• Mycket god förmåga att analysera och hantera komplexa juridiska frågeställningar.
• Erfarenhet av EU-rätt
• Gedigen kunskap om förvaltningsrätt och statlig styrning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet från Regeringskansliet.
• Dokumenterat gott ledarskap och resultat.
• Erfarenhet av att arbeta i den högsta ledningen och i politiskt styrd verksamhet.
• Förmåga att omsätta juridik till praktiskt och verksamhetsnära stöd.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete om tjänsten så tillåter.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista dag att ansöka är 20 mars 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester för slutkandidater.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Generaldirektör Thomas Pålsson, Thomas.Palsson@svk.se
.
Rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49
Fackliga representanter är:
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
