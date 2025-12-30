Rampmedarbetare
2025-12-30
ÄR DU VÅR NYA RAMPMEDARBETARE?
VILL DU ARBETA FYSISKT I EN INTERNATIONELL MILJÖ? MENZIES AVIATION SÖKER NU FLERA RAMPMEDARBETARE SOM VILL BLI EN DEL AV ETT VÄRLDSOMSPÄNNANDE FÖRETAG.
OM MENZIES AVIATION
Menzies Aviation är ett globalt markserviceföretag där passagerare, ramp och frakt hanteras. Vår personal tar hand om miljoner passagerare och ser till att bagage hanteras, flygplan är klara för boarding och att bagaget hanteras varsamt. Med verksamhet i 55 + länder vid mer än 265 stationer världen över. Är vi ett världsomspännande team med fler än 45 000 anställda, vi hanterar över 500 flygbolag och över 1,3 miljoner flygningar Samt 2 miljoner ton frakt varje år... och vår verksamhet växer fortfarande. Vi arbetar för att vara bäst på det vi gör och det betyder att vi anställer de bästa i branschen.
ANSVARSOMRÅDE:
Som Rampmedarbetare arbetar du i den dagliga operativa verksamheten som sköter alla sysslor runt ett flygplans ankomst och avgång. Oavsett om du lossar eller lastar bagage, manuellt eller med hjälpmedel, är du ett par säkra händer som ser till att bagaget är på rätt plats i rätt tid. Du utför inspektioner av utrustning och flygplan samt rapporterar de fel som upptäcks genom att exempelvis hantera den dokumentation som krävs. Genom att följa flygbolagsspecifika procedurer, sätter du våra kunder och deras kunders behov främst i allt du gör.
VAD BEHÖVER DU HA MED DIG I BAGAGET?
Då vi vill öka mångfalden på vår arbetsplats, så ser vi gärna kvinnliga sökanden i denna rekryteringsprocess.
Kund- och säkerhetsfokus
Tydlig, självsäker och ärlig kommunikation
En approach som är respektfull, vänlig och stöttande
Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till förändrade prioriteringar och situationer
Har fullständig gymnasiekompetens eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
Har B-körkort
Kan och vill arbeta skift, tidiga morgnar såväl som sena kvällar
Har goda kunskaper i svenska och engelska
VAD FÅR DU AV OSS?
Du kommer att vara del av en organisation som förstår värdet av den roll medarbetarna spelar. Du kommer snabbt att märka att flygplatsmiljön är en unik plats att arbeta på. Flygplatsvärlden är en värld i sig, en folkrik värld med ett högt tempo, där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta i en variationsrik miljö med utvecklingsmöjligheter där du har vårt fulla stöd, för att hjälpa dig genom din karriär och utveckling hos oss.
För att bli anställd krävs det att du genomgår en säkerhetsprövning hos Transportstyrelsen och SÄPO med godkänt resultat.
Startdatum: 2026-03-02 eller 2026-03-16
Anställning inleds med en gedigen utbildning i cirka 3 veckor där teori och praktik varvas.
Arbetstider: Skifttjänstgöring, vilket innebär tjänstgöring dag, kvällar och helger. Ob-tillägg enligt gällande kollektivavtal.
Anställningsform: 75% visstidsanställning.
Omfattning: Timanställning under utbildningstiden samt dubbelgången som sedan övergår till en visstidsanställning med en 75% sysselsättningsgrad efter överenskommelse.
Urval: Sker löpande så varmt välkommen med din ansökan innan ansökningstiden har gått ut (tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag).
Sista dag att ansöka är 2026-02-02.
