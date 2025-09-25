Radiolog
2025-09-25
Röntgen, Region Jönköpings län, Eksjö/Jönköping/Värnamo
Är du redo för en ny utmaning och vill vara en del av ett fantastiskt team?
Vi söker dig som vill vara med och utvecklas i en spännande och varierad arbetsmiljö på ett av våra tre sjukhus! Hos oss får du möjlighet att arbeta både med akut och elektiv verksamhet, och vi har dessutom behov av mammografiradiologer med huvudplacering på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Vi är öppna för viss del distansgranskning, samt arbete på deltid. Vi välkomnar även dig som vill jobba mer subspecialiserat, exempelvis med inriktning mot MR prostata, CT kranskärl, nuklearmedicin eller forskning.
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation och specialistkompetens inom radiologi eller motsvarande samt kunskaper i svenska språket på minst C1-nivå. Du har kompetens inom konventionell röntgen, ultraljud, CT och gärna MR.
Din blivande arbetsplats
Höglandssjukhuset i Eksjö är det stora sjukhuset på den lilla orten. Ett sjukhus där de flesta känner varandra och besluten tas utan omvägar, men där du ändå får subspecialisera dig och hålla multidisciplinära konferenser.
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har den större ortens och det stora sjukhusets fördelar, men är ändå så pass litet att beslutsvägarna är korta och det går smidigt att komma överens med andra kliniker. Här finns också en interventionsverksamhet och PET-CT. Här finns även vår största mammografiavdelning, där vi utför sedvanliga undersökningar, inklusive MR bröst och kontrastmammografi.
Värnamo sjukhus är vårt minsta sjukhus, men det är ändå ett av Sveriges större länsdelssjukhus. Värnamo sjukhus kännetecknas av väldigt välfungerande samarbeten som underlättar för alla i vardagen, framåtanda, ett utpräglat kvalitetstänkande och en ständigt pågående utveckling.
Vi har dual energy-CT samt moderna 1.5T och 3T-MR på alla sjukhus.
Röntgen bedriver modern högteknologisk diagnostik och erbjuder ett brett och avancerat utbud av undersökningar, både kontors- och jourtid på alla tre akutsjukhus i länet. Vi utför bland annat skelett- och lungröntgen, datortomografier, magnetkameraundersökningar, ultraljud, angiointerventioner och nuklearmedicin inkl PET-CT.
Vårt erbjudande till dig
Röntgen är en länsklinik med dygnet runt-verksamhet på våra tre sjukhus som har ett gott och utvecklat samarbete, en bra arbetsmiljö och ett härligt kollegialt klimat. Vi satsar mycket på fortbildning och förbättringar både inom röntgen och ihop med våra kliniska kollegor. Vi strävar hela tiden efter att utföra vårt arbete med hög kvalitet och bemöta våra patienter på bästa sätt.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och följer hela tiden upp vår verksamhet och förändrar där det behövs. Vi kan lova dig att hos oss får du ett stimulerande arbete i en spännande och utvecklande miljö.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Oskar Löfgren, verksamhetschef, 070-379 19 00, oskar.lofgren@rjl.se
, eller Henriettae Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef, 010-243 52 27, henriettae.stahlbrandt@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 november 2025. Urval och intervjuer sker löpande.
I ett första skede räcker det att du söker jobbet genom att svara på ett fåtal flervalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Om du vill skicka med ytterligare några rader i ett personligt brev kring önskemål eller liknande så blir vi glada. Längre fram i rekryteringsprocessen kan vi behöva be dig att komplettera din ansökan med ytterligare underlag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1005/25".
