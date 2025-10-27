Rådgivare Bank Malung
2025-10-27
Rådgivare Malung
Har du en passion för att skapa goda kundupplevelser och kommer personlig service naturligt för dig? Då kanske det är dig vi söker som Rådgivare till vårt kontor i Malung.
Om jobbet
Som Rådgivare har du eget kundansvar och arbetar med hela utbudet av våra tjänster inom spara, placera, låna, betala och försäkra. Du har ett nära samarbete med dina kollegor, både på kontoret och på andra avdelningar, då en av Länsförsäkringars styrkor är att kunna erbjuda helheten. Ditt arbete kommer innehålla så väl nykundsbearbetning som arbete med befintliga kunder. Arbetet sätts med både individuella och gemensamma mål som du coachas mot. Som person bör du vara förändringsbenägen och våga testa nya saker för att hela tiden utvecklas själv och samtidigt utveckla gruppen.
Vem är du?
Som Privatrådgivare spelar du en viktig roll i att hjälpa kunderna utifrån var de befinner sig i livet och planera inför framtiden. Du ger relevant rådgivning utifrån LF Dalarnas mål med inriktning på sparande, kreditgivning, försäkringar och placering. Kunderna möter du både digitalt och fysiskt på kontoret. Det är meriterande om du har Swedseclicens för både bolån och rådgivning.
Du deltar aktivt för att skapa god stämning och utvecklas tillsammans med kollegor. Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att bygga relationer. Rollen ställer krav på att du är en noggrann och ansvarstagande person som har såväl kundens som Länsförsäkringars bästa för ögonen. Du trivs i en utåtriktad roll i kontakten med våra kunder och kan på ett tydligt och enkelt sätt förmedla information både muntligt och skriftligt. Som rådgivare är du strukturerad, anpassningsbar och tar till dig ny teknik som du använder i det digitala mötet med kunden. Du förmågan att prioritera och vara affärsmässig i dina bedömningar.Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
LF Dalarnas är ett av 23 lokala och kundägda länsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Hos oss jobbar ungefär 380 medarbetare från hela länet. Med våra kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Leksand, Mora och Malung finns vi nära våra kunder som också är våra ägare.
Vår företagskultur är en central framgångsfaktor, kund- och prestationsinriktad, präglad av viljan till utveckling, högt engagemang, värme och glädje. Grunden är passionen för våra kunder, där vi genom stark lokal närvaro, personliga möten och bra digitala lösningar skapar det bästa kundmötet.
Vi vill med en god företagskultur, attraktiva anställningsvillkor och ett stort engagemang, attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar mångfald, främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv.
Mer information
Som en del i vår rekryteringsprocess kan du få genomföra test.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida www.rekryteringslots.se
För ytterligare information kontakta: Åsa Björlin, Kontorschef, 023-931 99
Lokala fackliga företrädare: Inge Gustafsson, Forena, 023-931 431
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb.
Dalarnas Försäkringsbolag (org.nr 583201-4905)
Moravägen 4
)
782 31 MALUNG
Regionkontor Jobbnummer
9574615