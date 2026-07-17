Rådgivande B2B-säljare till Colix
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2026-07-17
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Alla företag har utmaningar. Vissa vet exakt vad de behöver. Andra vet bara att något behöver fungera bättre. På Colix hjälper vi företag att digitalisera och förenkla sin vardag genom skräddarsydda digitala lösningar.
Nu söker vi dig som trivs med att skapa nya affärer, bygga långsiktiga kundrelationer och vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
"Jag letar efter människor som vill vara med och bygga något långsiktigt. Hos Colix gläds vi åt varandras framgångar och inspireras av dem. Vi tror på att skapa ett lag där människor utvecklas tillsammans och där den som bidrar till företagets resa också får möjlighet att ta del av den framgång som skapas."
– Anton Thuvesson, Försäljningschef Colix
Du säljer inte en produkt – du skapar lösningar
Försäljning hos Colix handlar inte om att sälja en färdig produkt från en prislista.
Våra kunder har olika verksamheter, utmaningar och behov. Därför handlar rollen om att förstå kundens vardag, ställa rätt frågor och identifiera hur digitala lösningar kan skapa värde.
Vi söker därför dig som trivs med att själv öppna dörrar, skapa förtroende och driva affären från första kontakt till ett långsiktigt samarbete.
För att lyckas behöver du vara nyfiken, lyhörd och genuint intresserad av människor, affärer och att hjälpa företag att utvecklas.
Din vardag hos oss
Din vardag handlar bland annat om att:
Aktivt identifiera och bearbeta nya företagskunder
Skapa affärsmöjligheter genom prospektering och uppsökande kontakt
Boka och genomföra kundmöten
Identifiera kundens behov och presentera rätt lösning
Driva hela affären från första kontakt till avslut
Bygga långsiktiga kundrelationer
Du utgår från vårt kontor i Växjö och arbetar tillsammans med ett engagerat team där energi, samarbete och affärsfokus går hand i hand.
Vem är du?
Du arbetar sannolikt redan idag med B2B-försäljning eller annan rådgivande försäljning där du själv ansvarar för att skapa nya affärer. Kanske säljer du försäkringar, affärssystem, telekomtjänster, företagstjänster eller andra lösningar där kundens behov står i centrum.
Vi tror att du har erfarenhet av att:
Aktivt prospektera nya kunder
Boka egna kundmöten
Arbeta med kalla samtal och nykundsbearbetning
Identifiera kunders behov och skapa affärsmöjligheter
Driva affären från första kontakt till avslut
Det viktigaste för oss är att du:
Trivs med att ta kontakt med nya människor
Motiveras av mål och resultat
Har energi, driv och ett starkt eget ansvar
Förstår att framgång kräver uthållighet
Kan hantera många nej utan att tappa fokus
Är en lagspelare som gläds åt andras framgångar och inspireras av dem
Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning och aktiv nykundsbearbetning är meriterande. Har du dessutom arbetat med rådgivande försäljning där du hjälpt kunder att identifiera behov och skapa affärer ser vi det som ett stort plus.
Därför väljer du Colix
Colix grundades av serieentreprenören och Fortnox-medgrundaren Jens Collskog tillsammans med IT-entreprenören Peter Lindberg. Sedan starten har vi hjälpt hundratals företag att utveckla smartare arbetssätt genom digitala lösningar anpassade efter deras verksamhet.
Hos oss får du:
God grundlön och provision utan tak
Personaloptioner och möjlighet att ta del av företagets långsiktiga utveckling
Möjlighet att påverka både din egen utveckling och bolagets framtid
En vardag där idéer tas tillvara
Ett engagerat team som vill framåt tillsammans
Friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
Vi tror på människor med vilja, driv och rätt inställning.
Bli en del av resan
Colix befinner sig i en spännande tillväxtfas och vi tror på att skapa långsiktiga relationer – både med våra kunder och våra medarbetare.
Vi söker dig som vill vara mer än bara anställd. Du ser värdet i att bidra till helheten, tar ansvar för både din egen och företagets utveckling och drivs av att vara med och bygga något långsiktigt.
När Colix lyckas ska det också gynna människorna som varit med och skapat framgången.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Växjö
Känner du att det är dig vi söker? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på nathalie.stjarned@maxkompetens.se
eller 073-320 56 35.
Under semesterperioden ringer du med fördel Maxkompetens kontor i Växjö på 0470-723388.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://colix.se/
Framtidsvägen 14 (visa karta
)
352 22 VÄXJÖ Arbetsplats
Colix Växjö Jobbnummer
10005606