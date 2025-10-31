Räddningstjänsten söker en driven och engagerad ekonom
2025-10-31
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet. Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, lärande och mod.
Den utannonserade tjänsten är organiserad under avdelningen för verksamhetsstöd som stödjer verksamheten med kompetens inom HR, IT, ekonomi, kommunikation och informationssäkerhet. Det är också den avdelning som ansvarar för vår dokumenthantering, diarieföring, arkiv och administration kring vår politiska direktion. Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning
Vill du vara med och bidra till ett tryggt och säkert samhälle - samtidigt som du får utvecklas i en viktig och varierad roll? Då kan du vara den ekonom vi söker!
Som ekonom hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa en effektiv och hållbar ekonomi.
Du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att stödja både ledning och kollegor med analyser, budgetarbete, uppföljning och strategisk planering.
I rollen som ekonom blir du även en viktig del i arbetet med att utveckla det civila försvaret och säkerställa räddningstjänsten vid höjd beredskap (RUHB). Du arbetar nära både vår egen organisation och Karlstads kommun, som genom ett tjänsteavtal hanterar delar av vår ekonomiadministration. Dina arbetsuppgifter
Som ekonom inom räddningstjänsten arbetar du strategiskt och kvalificerat för att utveckla vår ekonomi och vår verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat verksamhetsinriktning, budget- och prognosarbete, verksamhetsplan, uppföljning, redovisning, internkontroll samt upprättande av årsredovisning och delårsrapporter i ett nära samarbete med verksamhetens avdelningar. Du har även ansvar för inköp och upphandling för förbundet.
Du är föredragande i de ekonomiska frågorna vid direktionens sammanträden och du kommer att delta i nätverk inom koncernen Karlstads kommun, räddningstjänstförbundet samt Räddningsregion Bergslagen.
Du kommer att vara lokalt stöd för våra ekonomi- och planeringssystem genom att stödja och utbilda i dessa.Kvalifikationer
Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning inom ekonomi och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och/eller liknande bakgrund/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Som person är du inlyssnande, analytisk, drivande och har ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att skapa tillit och ett gott samarbetsklimat, samtidigt som du är självgående och tar initiativ till att bidra i olika nätverk och i verksamhetsutveckling.
För att du ska trivas i rollen ser vi även att du är lyhörd, kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du kommer bland annat att skriva tjänsteskrivelser och rapporter som presenteras för vår politiska ledning, vilket ställer krav på pedagogisk förmåga och tydlighet.
Du har lätt för att förklara ekonomiska samband på ett begripligt sätt och har alltid verksamhetens bästa i fokus. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom offentlig sektor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Räddningstjänsten Karlstadsregionen strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering. Då vi vill spegla samhället välkomnar vi alla sökande!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till räddningstjänstens växel 054-540 28 80 för vidare hantering.
I samband med nyanställning kan drogtester komma att bli aktuellt.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
