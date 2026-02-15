Räddningschef
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Räddningstjänsten Gotland
Vill du leda en samhällsviktig verksamhet med stor betydelse för trygghet, säkerhet och beredskap på Gotland? Region Gotland söker nu en räddningschef som vill ta ett strategiskt och operativt helhetsansvar för räddningstjänsten.
Gotlands geografiska läge ställer särskilda krav på beredskap, samverkan och långsiktig planering. Som räddningschef får du en nyckelroll i regionens arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar.Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Som räddningschef ansvarar du för att styra, samordna, utveckla och följa upp räddningstjänstens verksamhet ur ett strategiskt och operativt perspektiv, utan personalansvar. I uppdraget ingår bland annat att:
- Ansvara för räddningstjänstens mål i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor samt säkerställa uppföljning och utveckling av dessa
- Leda verksamheten i enlighet med lagstiftning, politiska beslut och regionens styrdokument
- Ansvara för räddningstjänstens uppgifter och förmåga under höjd beredskap
- Ansvara för Regionens tillsyn och förebyggandearbete enligt LSO och LBE
- Bedriva omvärldsbevakning inom områdena räddningstjänst, krisberedskap och totalförsvar
- Säkerställa god samverkan med andra förvaltningar inom Region Gotland samt med externa aktörer
- Företräda räddningstjänsten i regionala och nationella sammanhang
Vem är du?
Vi söker dig som har endera:
- Genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbildning Insatsledare med godkänt resultat, eller
- avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) och har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med godkänt resultat, eller
- genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbildning Räddningsledning B med godkänt resultat, eller
- genomgått Statens räddningsverks vidareutbildning i räddningsledning kurs B (Räddningsledning B).
- har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) och har genomgått Statens räddningsverks Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med godkänt resultat.
Du har även arbetat inom kommunal räddningstjänst. Tjänsten förutsätter att du innehar svenskt medborgarskap och B-körkort samt en mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och aktörer inom samhällsskydd och beredskap är meriterande, likaså erfarenhet av stabsarbete inom kris- eller beredskapsorganisation. Vidare är erfarenhet av tillsyn och förebyggande arbete enligt LSO och LBE meriterande, liksom dokumenterad förmåga att leda omfattande och komplexa räddningsinsatser. Genomförda ledningsutbildningar inom räddningsinsatser utgör ytterligare meriter.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en prestigelös och lösningsorienterad ledare. Du är trygg i din roll och har förmåga att fatta beslut och ta ansvar även i komplexa och tidspressade situationer. Du arbetar analytiskt, har god helhetssyn och kan dra välgrundade slutsatser även när förutsättningarna är föränderliga. Du har en god kommunikativ förmåga, lyssnar aktivt och samarbetar på ett förtroendeskapande sätt med såväl interna som externa parter. Vidare är du självgående, strukturerad och har förmåga att organisera, prioritera och följa upp arbete på ett systematiskt sätt.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Räddningstjänst Kontakt
Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör 0498-268445
