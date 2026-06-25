Quality Manager
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2026-06-25
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Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och en central nod för Sveriges internationella handel. I över 400 år har vi varit en självklar port mot världen för svensk import och export. Idag arbetar cirka 180 medarbetare i det kommunalägda bolaget.
Till avdelningen Corporate Governance söker vi nu en Quality Manager som har ett samlat ansvar för att utveckla och stärka bolagets kvalitetsarbete.
Corporate Governance har som kärnuppdrag att säkerställa att Göteborgs Hamn utvecklas och styrs på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Avdelningens övergripande ansvar är därmed att säkerställa att detta uppdrag omsätts i praktiken genom ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbetssätt, med en tydlig koppling till bolagets helhetsperspektiv.
Avdelningen leds av en Vice President och är organiserad i tre enheter. Strategic Planning, Office Administration och IT. Den aktuella tjänsten är placerad inom enheten Strategic Planning.
Om rollen
Som Quality Manager har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna Göteborgs Hamns kvalitets- och ledningssystemsarbete. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar där du säkerställer att våra processer, styrning och uppföljning bidrar till verksamhetens mål, effektivitet och långsiktiga kvalitet.
Du verkar i hela organisationen och fungerar som ett stöd till verksamheten i frågor kopplade till kvalitet, processutveckling, uppföljning och ständiga förbättringar.
Huvudsakliga ansvarsområden
I rollen ingår bland annat att:
Förvalta och vidareutveckla bolagets ledningssystem, inklusive dokumenthantering och struktur
Leda, utveckla och samordna verksamhetens processarbete inklusive ledningsprocessen
Planera, genomföra och följa upp verksamhetsplaneringen och ledningens genomgång
Ta fram, analysera och följa upp nyckeltal och verksamhetsdata
Driva arbetet med ständiga förbättringar, inklusive avvikelsehantering
Planera och leda interna revisioner samt samordna externa revisioner
Säkerställa lagbevakning och regelefterlevnad
Integrera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i verksamheten
Arbeta operativt med riskhantering och skadehantering som en del av kvalitetsarbetet
Ansvara för rapportering till Göteborgs Stad samt framtagande av års- och delårsrapporter
Genomföra utbildnings- och informationsinsatser samt stödja organisationen i förändringsarbete
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning och erfarenhet av kvalificerat kvalitetsarbete
Kompetens inom kvalitet, miljö, risk, revision och projektledning
Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem, uppföljning och förbättringsarbete
Goda kunskaper i verksamhetsstyrning, analys och uppföljning
Förmåga att använda och utveckla IT-stöd kopplade till verksamhetsprocesser
Förmåga att se hur helheten påverkar delarna och hur allt hänger ihop
Lätt för att samarbeta och är prestigelös
Vi erbjuder
Hos Göteborgs Hamn AB får du möjlighet att arbeta i en organisation med stor betydelse för svensk industri, handel och samhällsutveckling. Du blir en del av ett engagerat team där försäljning, affärsutveckling, innovation och hållbarhet står högt på agendan.
Vi är en stabil och trygg arbetsgivare med erfarna kollegor att samarbeta med.
På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för att hålla våra värderingar levande och där du som medarbetare förväntas arbeta i enlighet med dem. Varmt välkommen till oss!
Ansökan och information
Med anledning av att vi närmar oss semesterperioden kommer arbetet med urval och återkoppling ske under augusti 2026.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef:
Martin Adeteg 031-368 76 21 eller martin.adeteg@portgot.se
Fackliga representanter:
Unionen: Kristina Karlsson, 031-368 75 37 eller kristina.karlsson@portgot.se
SACO: Dirk Wallem, 031-368 75 73 eller dirk.wallem@portgot.se
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Som anställd vid Göteborgs Hamn AB kan du komma att bli krigsplacerad. Mer information ges i samband med intervju. Allmän information finns hos MCF: Vanliga frågor och svar om att planera krigsorganisation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Hamn Aktiebolag
(org.nr 556008-2553)
414 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Hamn AB Kontakt
Rekryterare
Viktoria Markbrant viktoria.markbrant@portgot.se 0702716005 Jobbnummer
9979709