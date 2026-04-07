Quality Engineering
Uppdragsbeskrivning
Vi söker just nu en specialist inom kvalitetsteknik till ett spännande uppdrag. I denna roll kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa och förbättra leverantörskvalitet, i nära samarbete med produktion, inköp och FoU-team. Du kommer att ansvara för att driva korrigerande åtgärder, stödja leverantörsutveckling samt bidra till initiativ för ständiga förbättringar inom både kvalitet och kostnad. Detta är en operativ roll som passar någon med ett proaktivt arbetssätt och stark samarbetsförmåga.
Ansvarsområden:
• Kontakta leverantörer och ge feedback på det som upptäcks i produktion eller från kunder, samt ställa krav på både kort- och långsiktiga korrigerande åtgärder.* Granska 8D-rapporter.* Driva förbättringsprojekt tillsammans med leverantörer med fokus på kvalitet eller kostnadsförbättringar.* Arbeta som projektmedlem i produktions- och SCM-projekt.* Delta i leverantörsutvärderingar och driva handlingsplaner för korrigerande åtgärder, exempelvis för att minska PPM.* Genomföra årliga revisioner hos utvalda leverantörer.* Arbeta nära produktion, inköp och FoU för att förbättra den övergripande kvaliteten på inköpta material.
Obligatoriska krav
• Minst 2 års erfarenhet av Supplier Quality Engineering.* Erfarenhet av motorer och växlar och/eller kablage och kabelstammar.* Erfarenhet av processrevisioner och ISO 9001.* Kunskap om PPAP, FMEA och kontrollplaner.* Erfarenhet av SAP.* Van att arbeta i team, med god social kompetens och god kommunikativ förmåga.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
135 79 VÄSTERÅS
