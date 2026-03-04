Quality Assurance Engineer till Bolag inom Rymdindustrin!
2026-03-04
Vill du arbeta på ett företag inom rymdindustrin som ständigt strävar efter att ta tekniken högre och högre upp? Vi söker dig med en bakgrund inom Quality Assurance som vill bli en del av ett spännande bolag med familjär kultur. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker en Quality Assurance Engineer till vår kund som är verksam inom rymdindustrin och som producerar bland annat omborddatorer till satelliter samt antenner och mikrovågselektronik.
Som Quality Assurance Engineer arbetar du mot den interna produktionen med att säkerställa robusta kvalitetsprocesser, leda utveckling och kvalificering av tillverknings-, monterings- och testprocesser samt omvandla kundens kvalitetskrav till interna specifikationer och krav. Vidare arbetar du med rotorsaksanalyser och feleffektsanalyser, utför produktionsinspektioner och samarbetar med flertalet interna kontaktytor i ditt dagliga arbete.
I rollen kommer det krävas ett stort ansvarstagande och det är viktigt att du kan driva ditt arbete självständigt. Då du kommer analysera och bedöma risker kring kvalitet som kan vara kritiska för affären och vår kunds projekt är vi måna om att du har ett affärstänk med förmågan att ständigt se förbättringar i hur processtegen kan definieras och implementeras.
VI SÖKER DIG SOM:Har en kandidat- eller masterexamen inom kvalitet, supply chain eller elektronik.
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet från en liknande roll där du arbetat mot tillverkande industri, antingen mot intern produktion eller mot leverantörer.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har arbetat i en liknande roll mot elektronikprodukter.
Har arbetat inom försvars-, flyg-, rymd- eller medtechindustrin.
Tidigare har arbetat i och har kunskap om SAP.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och vi tror att du som söker är en person med en hög kompetens inom kvalitetsområdet som trivs att arbeta med många kontaktytor. Du är driven och engagerad med förmågan att vara självgående och ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare är du flexibel, noggrann och nyfiken med ett strukturerat arbetssätt och förmågan att hantera parallella arbetsuppgifter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Anställningen är tidsbegränsad och sträcker sig till årsskiftet 2026/2027 med goda möjligheter till förlängning.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid, som högst 3 månader.
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon.
Lön: Fast månadslön.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tec-talang en riktigt bra karriär. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
