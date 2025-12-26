Quality and Sustainability Manager till Bakels
2025-12-26
Bakels Group har sedan 1904 varit en pionjär inom tillverkning, distribution och tekniskt stöd för utveckling av bageriingredienser på den globala marknaden. Genom produktinnovation, organisk tillväxt och strategiska förvärv har Bakels Group under de senaste decennierna etablerat sig som en mycket respekterad aktör på marknaden. Bakels Sweden har drygt 100 anställda grundades 1943 och är det äldsta bolaget i koncernen.
På Bakels är långsiktighet och samarbete en central del av hur verksamheten drivs. I stället för att fokusera på snabba vinster prioriteras stabila och pålitliga samarbeten, vilket gör det möjligt att fortsätta investera i företagets viktigaste resurser - medarbetarna. Med gedigen kunskap och ett starkt engagemang för bageribranschen bidrar de anställda varje dag till att utveckla både verksamhet och kundrelationer. Med Respekt, Tillit & Engagemang skapas en positiv arbetsmiljö där det finns utrymme för samarbete och nytänkande.
Vi söker dig som vill vara med och påverka Bakels framtid genom ett proaktivt kvalitets-, och hållbarhetsarbete. Som ledare drivs du av människors utveckling och du ser att grunden för goda prestationer kommer från ett strukturerat förbättringsarbete. Tillsammans med oss på Bakels får du möjligheten att göra verklig skillnad i ett företag där respekt, tillit och engagemang är viktiga ledord.
Bakels Sweden söker nu en Quality & Sustainability Manager som har ett helhetsansvar för kvalitets- och hållbarhetsarbetet och vidareutvecklar det på ett affärsmässigt och värdeskapande sätt. Befattningen har ett övergripande ansvar för kvalitet, miljö och kontinuerligt förbättringsarbete inom avdelningen. Rollen är både strategisk och operativ, samt innebär ett nära samarbete med ledning, produktion och externa intressenter. Du leder och utvecklar ett team om 7 personer inom kvalitet och hållbarhet och säkerställer att verksamheten uppfyller lagkrav, kundkrav och certifieringsstandarder.
Bland dina ansvarsuppgifter ingår bland annat att:
• Leda, driva och vidareutveckla kvalitet- och miljöarbetet på ett affärs- och värdeskapande sätt
• Ha budget- kostnads- och personalansvar
• Säkerställa att verksamheten uppfyller tillämpliga lagkrav, policys, certifieringar och kundpraxis (bl.a HACCP, BRCGS, kosher och Rainforest Alliance)
• Ansvara för avvikelse- och reklamationshantering, ha mandat att stoppa och frisläppa produkter och råvaror som avviker från specifikationer, samt arbeta proaktivt för att minska kundreklamationer
• Säkerställa att företagets kvalitets- och miljösystem samt kompetensnivå ger medarbetarna rätt förutsättningar att följa policyer och standarder och är i linje med gällande krav och miljötillstånd
• Leda eller samordna certifieringsrevisioner, interna revisioner och kundrevisioner, samt säkerställa att avvikelser hanteras korrekt och i tid
• Vara kontaktperson gentemot myndigheter och certifieringsorgan inom kvalitet och miljö
• Driva långsiktigt förbättringsarbete ur ett lönsamhetsperspektiv
Tjänsten utgår från vår fabrik och huvudkontor i Göteborg. Du rapporterar till Head of Operations och är del av fabrikens ledningsgrupp.
Vem är du?
Vi vill att du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av kvalitetsarbete på strategisk och operativ nivå samt en MSc med livsmedelsinriktning, livsmedelsagronom eller närliggande. Vidare vill vi att du har:
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet av hållbarhetsarbete och miljöarbete enligt ISO 14001 och god kunskap rörande kvalitetsledningssystem
• Kunskap om gällande lagstiftning inom kvalitet, matsäkerhet och hygien
• Gedigen kunskap i kvalitetssäkring, HACCP och BRCGS
• Dokumenterad erfarenhet av personalledning och ekonomistyrning
• Erfarenhet av livsmedelsproduktion
• Erfarenhet av organisationsutveckling, större förändringsarbete eller förbättringsprojekt
• Erfarenhet av internationellt arbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och trygg i ditt ledarskap. Du har en stark förbättringsdrivkraft, är van att ta ansvar och har förmågan att kombinera kravställning med ett coachande förhållningssätt. Vi tror att rätt person har lätt för att möta, förstå och samarbeta med olika människor med olika kompetenser och erfarenheter. Du trivs i en roll där du får påverka, utveckla och skapa engagemang kring kvalitet och hållbarhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande nyckelroll med stort mandat och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling. Hos oss får du en omväxlande vardag i ett bolag under tillväxt och vi hoppas att du vill bidra med dina erfarenheter även utanför ditt primära ansvarsområde.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Bakels Sweden med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Advisor Johanna Engblom på 0733-200 900. Ansökan görs via www.mpyascitech.com
senast söndag 25 januari 2026. Vill du vara med och bygga en hållbar och lönsam verksamhet där kvalitet står i centrum? Välkommen med din ansökan!
Bakels Group har sedan 1904 varit en pionjär inom tillverkning, distribution och tekniskt stöd för utveckling av bageriingredienser på den globala marknaden. Genom produktinnovation, organisk tillväxt och strategiska förvärv har Bakels Group under de senaste decennierna etablerat sig som en mycket respekterad aktör på marknaden. Bakels Sweden har drygt 100 anställda, grundades 1943 och är det äldsta bolaget i koncernen.
På Bakels är långsiktighet och samarbete en central del av hur verksamheten drivs. I stället för att fokusera på snabba vinster prioriteras stabila och pålitliga samarbeten, vilket gör det möjligt att fortsätta investera i företagets viktigaste resurser - medarbetarna. Med gedigen kunskap och ett starkt engagemang för bageribranschen bidrar de anställda varje dag till att utveckla både verksamhet och kundrelationer. Med Respekt, Tillit & Engagemang skapas en positiv arbetsmiljö där det finns utrymme för samarbete och nytänkande. Läs mer på www.bakelssweden.se.
